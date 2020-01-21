Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли во второй круг Australian Open.

В утреннем запуске Хачанов играл против испанца Марио Вилельи и победил в четырех сетах – 4:6, 6:4, 7:6 (4), 6:3. Карен выполнил десять эйсов и один раз ошиблся на подаче, а также реализовал два брейк-пойнта из семи. Вилелья шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух.

Рублеву также понадобилось четыре сета против Кристофера О'Коннелла из Австралии – 6:3, 0:6, 6:4, 7:5 (5). Его статистика – восемь эйсов, две двойные ошибки и четыре реализованых брейк-пойнта из 15. У О'Коннелла – 15 подач навылет, три двойные и пять брейк-пойнтов из шести.

Последним из топ-5 матч начал Даниил Медведев и одолел американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:3, 4:6, 6:4, 6:2. Медведев 13 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал девять из 15 брейк-пойнтов. Тиафо выполнил три эйса, дважды ошиблся на подаче и взял пять брейк-пойнтов из 11.

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Евгений Донской уступил Фернандо Вердаско в трех сетах.

Хачанов во втором круге сыграет с Микаэлем Имером (Швеция), Рублев – с Юити Сагитой (Япония), Медведев – с победителем пары Доминик Кёпфер – Педро Мартинес.

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