Российские теннисистки Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова выиграли матчи в третий день Australian Open.

Павлюченкова только стартовала на турнире из-за переносов, вызванных погодными условиями. Анастасия обыграла Нину Стоянович из Сербии со счетом 6:1, 7:6. Анастасия семь раз подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала пять брейк-пойнтов из семи.

Александрова в статусе первой ракетки России справилась с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой – 6:1, 6:3. Статистика Екатерины – два эйса, две двойные ошибки и стопроцентная реализация брейк-пойнтов – четыре из четырех.

Вероника Кудерметова не справилась с испанкой Сарой Соррибес – 6:1, 1:6, 1:6.

В четвертый день, 23 января, Павлюченкова, Анна Блинкова и Светлана Кузнецова проведут матчи за выход в третий раунд.

Шарапова, Касаткина, Соболенко – вылетели, Серена и Александрова прут вперед. Женская сетка АО

Подписывайся на нас Вконтакте