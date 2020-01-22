Мужчины

Россия

В основной сетке выступали четыре российских теннисиста: к супертройке из топ-20 добавился Евгений Донской, который проиграл в квалификации, но прошел как лаки-лузер. Донской предсказуемо уступил более статусному сопернику – испанцу Фернандо Вердаско – а Медведев, Рублев и Хачанов дружно шагнули во второй круг, хотя каждому потребовалось по четыре сета.

Первым играл Хачанов – ему противостоял испанский квалифаер Марио Вилелья. Карен долго не мог войти в игру и уступил первый сет 196-й ракетке мира, но затем взял три партии подряд (одну – на тай-брейке) и не допустил повторения последнего US Open. Итоговый счет – 4:6, 6:4, 7:6(4), 6:3.

Видео - Хачанов отдал сопернику первый сет, но собрался и завершил матч эффектным эйсом 02:15

Затем Рублев в вечерней сессии провел матч против обладателя уайлд-кард, австралийца Кристофера О'Коннелла. Андрей бодро начал с брейка и забрал первый сет, а затем внезапно получил баранку во втором – ставший второй ракеткой России теннисист словно разом потерял мастерство. Позже Рублев вернулся в игру и доказал, что неслучайно взял титулы в Дохе и Аделаиде – 6:3, 0:6, 6:4, 7:6(5).

Видео - Если забыть про существование второго сета, Рублев провел идеальный старт АО 02:24

Медведев получил сложный жребий – в первом круге ему противостоял Френсис Тиафо из топ-50. Как и следовало ожидать, матч получился непростым и изобиловал высококлассными розыгрышами с обеих сторон. В конце матча у лидера сборной России совсем пропала подача (в итоге Даниил настрелял аж 12 двойных). Это создало проблемы, но не помешало победить – 6:3, 4:6, 6:4, 6:2.

Видео - Медведев сыпал двойными ошибками и тащил нереальные мячи в игре с Тиафо 03:11

Топы

Большая тройка практически не заметила соперников, только Новак Джокович отдал партию – 37-й ракетке мира Яну-Леннарду Штруффу. Жребий Рафаэля Надаля и Роджера Федерера был значительно проще: испанец легко разобрался с боливийцем Уго Дельеном, швейцарец разобрал американца Стива Джонсона.

Видео - Джокович с барского плеча подарил Штруффу один сет, но в остальном отыграл идеально 03:05

Видео - Рафа упустил две подачи, но потом раскатал Дельена под ноль в третьем сете 02:58

Вся десятка осталась после первого круга в деле: Доминик Тим, Стефанос Циципас, Александр Зверев, Маттео Берреттини, Роберто Баутиста-Агут и Гаэль Монфис закрыли соперников в трех сетах. Самый запоминающийся курьез первого круга – твинер от Зверева.

Сенсации

В первые дни турнир лишился нескольких сеяных. Неожиданно вылетел от Мартона Фучовича 13-й в рейтинге ATP Денис Шаповалов, которому предрекали чуть ли не выбить с турнира Федерера.

Соотечественника поддержал 22-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим, который на прошлой неделе достойно противостоял Рублеву в полуфинале Аделаиды. 19-летний канадец сенсационно уступил 31-летнему Эрнесту Гулбису из Латвии, который в последний раз был во втором круге Австралии шесть лет назад.

Турнир почти покинул Фабио Фоньини – он проиграл два сета Райлли Опелке, сокрушил ракетку, а потом итальянца спас дождь. Матч перенесли на следующий день, и Фабио вернулся: сравнял счет и вырвал победу на решающем тай-брейке.

Видео - Фоньини отдал 2 сета Опелке и дважды швырнул ракетку. Продолжение – завтра 01:20

Мужская сетка

Женщины

Россия

Игру в основной сетке начали 12 российских теннисисток, но до второго круга дожили только четыре: Екатерина Александрова, Анна Блинкова, Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова. Самый яркий матч выдала 34-летняя Кузнецова – она играла с финалисткой Уимблдона Маркетой Вондроушовой и справилась в трех сетах – 6:2, 4:6, 6:4.

Шарапова проиграла четвертый официальный матч подряд и взяла только семь геймов у Донны Векич. Дарья Касаткина, в прошлом году приехавшая в Австралию игроком десятки, уступила Мэдисон Киз.

Видео - Первый и последний матч Марии Шараповой на Australian Open-2020 02:53

Видео - Касаткина в шестой раз проиграла Киз и вылетела с AO вслед за Шараповой 02:33

Топы

В первом круге лучшие теннисистки мира уверенно решили вопросы, хотя Леся Цуренко чуть не сотворила сенсацию с первой ракеткой мира Эшли Барти, когда взяла первый сет. В двух следующих партиях австралийка позволила сопернице взять только два гейма. Плишкова, Осака, Халеп и Свитолина не сдали на четверых ни одного сета.

В порядке и Серена – мощным катком она прошлась по Анастасии Потаповой – 6:0, 6:3. А Винус снова проиграла 15-летней Кори Гауфф, которая впервые приехала на австралийский «Шлем».

Видео - Серена смяла Потапову и отдала ей всего 3 гейма 03:03

Сенсации

Главная неожиданность – поражение 12-й ракетки мира Арины Соболенко от Карлы Суарес-Наварро. Белоруска проиграла на двух упорных тай-брейках, которые продлились до восьми очков.

Идущая в рейтинге WTA вслед за Соболенко Йоханна Конта уступила Онс Жабер и также покинула турнир. А еще Australian Open лишился 21-й сеяной Аманды Анисимовой – юная американка в трех партиях проиграла Зарине Дияс из Казахстана.

Женская сетка

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