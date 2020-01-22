Белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на комментарий одного из хейтеров в инстаграме. Спортсменка сообщила, что написала заявление в полицию.

«Что бы ты ни говорила про ставочников, но ты просто шлюха, позор Белоруссии. Уходи на *** (фиг) из тенниса. Похоронила отца – жди, скоро мать туда же пойдет, гнида. Сколько, ***** (блин), тебе надо шансов, чтобы хотя бы сет взять. Покойся с миром, тварь, ты до дома не долетишь», – написал хейтер.

«Малыш, во-первых, заявление в полицию, считай, я уже написала. Ты переступил грань, написав это о моей семье, тем более в такой момент моей жизни. Найти тебя было не так уж и трудно», – ответила Соболенко. Также теннисистка пообещала хейтеру встречу с Никитой Свиридом – белорусским дзюдоистом, двукратным серебряным призером чемпионата Европы U-23.

В первом круге Australian Open-2020 Соболенко уступила представительнице Испании Карле Суарес-Наварро – 6:7 (6:8), 6:7 (6:8).

Действующие победители турнира – серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.

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