Российские теннисистки Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова и Анна Блинкова провели матчи второго круга на Australian Open.

Из трех девушек только Павлюченкова пробилась в следующий раунд. Анастасия в двух сетах переиграла американку Тейлор Таунсенд – 7:5, 7:6(1). Матч продолжался 2 часа 7 минут. Россиянка совершила 32 невынужденных ошибки против 19 у соперницы, но все же победила.

Кузнецова за 1 час 3 минуты проиграла итальянке Камиле Джорджи со счетом 3:6, 1:6. Света сделала больше эйсов и меньше двойных ошибок, но без шансов уступила.

Анна Блинкова проиграла Зарине Дияс из Казахстана в трех сетах – 6:4, 3:6, 4:6. Россиянка сделала восемь двойных и 53 невынужденные ошибки. В решающем сете она вела с брейком, а всего девушки на двоих 16 раз взяли подачи друг друга.

В сетке осталось всего две россиянки – Павлюченкова и Александрова.

У парней все лучше – Медведев и Рублев уже вышли в третий раунд, Хачанов играет матч во втором.

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