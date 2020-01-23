Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов пробились в третий круг Australian Open.

Даниил Медведев за 2 часа 9 минут переиграл испанца Педро Мартинеса – 7:5, 6:1, 6:3. Четвертая ракетка мира сделал 19 эйсов против четырех у соперника. Даниилу пришлось взять паузу из-за того, что у него из носа пошла кровь, но после помощи физиотерапевта российский теннисист добил соперника.

Рублев за 1 час 53 минуты расправился с японским теннисистом Юити Сагитой – 6:2, 6:3, 7:6. Россиянин 20 раз подал навылет и всего трижды позволил сделать это оппоненту.

Карен Хачанов провел пять сетов против шведского юниора Микаэля Имера и победил лишь на решающем тай-брейке – 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6(8). Матч длился 4 часа 34 минуты.

В третьем круге Даниил Медведев сыграет с Алексом Попыриным из Австралии, Карен Хачанов – с Ником Кирьосом, Андрей Рублев – с Давидом Гоффеном.

В женской сетке турнира осталось лишь две представительницы России – Павлюченкова и Александрова.

Турнир проходит с 20 января по 2 февраля в Мельбурне.

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