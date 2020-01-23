Первая ракетка мира Рафаэль Надаль в матче второго раунда Australian Open выиграл у аргентинца Федерико Дельбониса – 6:3, 7:6, 6:1.

По ходу третьего сета Рафа случайно, но от этого не менее сильно, засадил мячом точно в девочку, которая подавала мячи. После этого испанец повел себя по-джентльменски – подошел к болгерл, проверил, все ли с ней в порядке, и поцеловал. Юная леди держалась молодцом.

Видео - Надаль зарядил мячом в болгерл и поцеловал ее в знак извинения 00:47

В следующем круге AO Надаль сыграет против соотечественника Пабло Каррено.

Действующий победитель турнира – серб Новак Джокович.

«Он стал первым теннисистом с 1963-го, которого выгнали за плохое поведение». Макинрой и его бесы

Подписывайся на нас в инстаграме