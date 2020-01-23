В Мельбурне завершились все матчи второго круга Australian Open, а это значит, что пора подвести их итоги, отобрав самые сочные происшествия и факты. Ниже – девять самых ярких (и важных) событий второго круга первого мэйджора десятилетия.

Большая тройка уверенно прошла дальше

Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер не встретили серьезного сопротивления: испанец раздел Федерико Дельбониса, серб – Татсуму Ито, а швейцарец – Филипа Крайиновича. Легендарный триумвират не упустил ни единого сета, а попотеть на тай-брейке довелось только Надалю. Говорите, доминация Большой тройки подходит к концу? Ну-ну.

Видео - Крайинович упирался только во втором сете – Федерер был намного сильнее 03:06

Кирьос забавно спародировал Надаля

Один из главных хайлайтов второго круга – пародия австралийца Ника Кирьоса на привычки Рафаэля Надаля. В матче Кирьоса против Жиля Симона судья сделал австралийцу замечание о затяжке времени. Ник тут же погладил себя по голове и по шортам, намекнув на то, что ему затягивать время нельзя, а Надалю – можно.

Видео - Кирьос весело спародировал Надаля после замечания судьи о затяжке времени 00:25

Рафа поступок Кирьоса комментировать отказался: «Я приехал сюда играть в теннис. Если вышло забавно, хорошо. Меня это не касается».

Триллер в матче Хачанова

17-я ракетка мира и третья ракетка России со скрипом шагнул в третий раунд: в матче, который продлился почти пять часов, Карен Хачанов преодолел сопротивление шведа Микаэля Имера. Карен дважды вел по сетам, но в нужные моменты Имер собирался с силами и в итоге довел встречу до решающей партии.

Пятая партия могла быть на полчаса короче – Карен повел 5:3 и подавал на матч, но вместо досрочной победы, отдал две собственные подачи и сам оказался на грани вылета – 5:6. В итоге судьба путевки в третий раунд решилась на тай-брейке. Там снова к успеху близко подошел швед (8-7), но затем Карен вырвал подряд 3 розыгрыша. 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6(8) – теперь россиянин сыграет с шалуном Кирьосом.

Видео - Самый жесткий хайлайт стартовых раундов – Хачанов и Имер почти пять часов уничтожали друг друга 06:27

Медведев и Рублев тоже выиграли

Главные проспекты от России на AO – Даниил Медведев и Андрей Рублев – тоже шагнули дальше. Рублев, которого перед турниром похвалил Роджер Федерер, меньше чем за два часа разобрался с японцем Юити Сагитой – 6:2, 6:3, 7:6. Медведев провозился со своим соперником чуть дольше, но, несмотря на пошедшую носом кровь, ни отдал ни сета испанцу Педро Мартинесу.

Видео - У Медведева пошла кровь носом, но это не помешало ему красиво разбить испанца-ноунейма 02:50

Видео - Рублев был настолько хорош, что укатал бы Сагиту даже в паре с Нисикори 02:54

Начало матчей откладывали из-за грязи

По ходу второго круга несколько игр AO отложили из-за выпавшей на корт грязи. Из-за прошедшего в Мельбурне дождя с пылью несколько площадок оказались непригодны для проведения матчей, и их отложили на три часа.

Медведев не хочет конфликта с болельщиками

Памятуя о скандальном US Open, Даниил Медведев больше не хочет ссориться с фанатами – по крайней мере, на мэйджорах, где за ним наблюдает весь мир. Вот что Даниил сказал в интервью Eurosport после победы над Мартинесом: «Я уже играл против австралийцев в Австралии. Мы все знаем, как они умеют поддерживать [своих], но, мне кажется, они не мешают противнику. Они не будут тебе хлопать, но не будут и мешать криками».

Соболенко обратится в полицию из-за хейтера

Белорусская теннисистка покинула AO еще в первом раунде, но отголоски ее выступления слышны до сих пор. После провального матча против Карлы Суарес в личку Соболенко написал хейтер, перешедший все грани допустимого. Вот одна из его цитат: «Похоронила отца – жди, скоро мать туда же пойдет, гнида».

Арина не стала терпеть нападки и пообещала обратиться в полицию, а также свести хейтера (его уже сдеанонили) с белорусским дзюдоистом Никитой Свиридом. «Малыш, во-первых, заявление в полицию, считай, я уже написала. Ты переступил грань, написав это о моей семье, тем более в такой момент моей жизни», – написала Соболенко в инстасторис.

Суарес провела последний матч на AO

Одним из самых трогательных моментов первого круга стали слезы Карлы Суарес-Наварро. После фразы журналиста «Это ваш последний Australian Open» во время флеш-интервью испанка, победившая как раз Соболенко, трогательно расплакалась.

Увы, на следующий день (из-за дождей некоторым теннисисткам пришлось играть двое суток кряду) Карла проиграла Иге Швёнтек – 3:6, 5:7. Так закончилась ее мельбурнская история.

Видео - Суарес расплакалась после фразы журналиста «Это ваш последний Australian Open» 01:23

Медведев снова восхитил Осаку

Наоми Осака пришла в восторг от удачного розыгрыша Даниила в матче против Мартинеса. «Сумасшедший чувак», – написала Наоми в твиттере. Ранее Осака уже проявляла заинтересованность в Медведеве: «Мне кажется, он очень интересный. В жизни я с ним никогда не общалась, но, судя по тому, что видела о нем в интернете, он интересный».

Кажется у Даниила появился звездный персофан.

Australian Open стартовал в ночь с 19 на 20 января и продлится до 2 февраля.

Действующие победители турнира – серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.

Мужская и женская сетка Australian Open

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