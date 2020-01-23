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Слезы Суарес, кровь Медведева и пот Хачанова. Самые яркие моменты второго круга Australian Open
Первый мэйджор десятилетия сияет красками.
В Мельбурне завершились все матчи второго круга Australian Open, а это значит, что пора подвести их итоги, отобрав самые сочные происшествия и факты. Ниже – девять самых ярких (и важных) событий второго круга первого мэйджора десятилетия.
Большая тройка уверенно прошла дальше
Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер не встретили серьезного сопротивления: испанец раздел Федерико Дельбониса, серб – Татсуму Ито, а швейцарец – Филипа Крайиновича. Легендарный триумвират не упустил ни единого сета, а попотеть на тай-брейке довелось только Надалю. Говорите, доминация Большой тройки подходит к концу? Ну-ну.
Кирьос забавно спародировал Надаля
Один из главных хайлайтов второго круга – пародия австралийца Ника Кирьоса на привычки Рафаэля Надаля. В матче Кирьоса против Жиля Симона судья сделал австралийцу замечание о затяжке времени. Ник тут же погладил себя по голове и по шортам, намекнув на то, что ему затягивать время нельзя, а Надалю – можно.
Рафа поступок Кирьоса комментировать отказался: «Я приехал сюда играть в теннис. Если вышло забавно, хорошо. Меня это не касается».
Триллер в матче Хачанова
17-я ракетка мира и третья ракетка России со скрипом шагнул в третий раунд: в матче, который продлился почти пять часов, Карен Хачанов преодолел сопротивление шведа Микаэля Имера. Карен дважды вел по сетам, но в нужные моменты Имер собирался с силами и в итоге довел встречу до решающей партии.
Пятая партия могла быть на полчаса короче – Карен повел 5:3 и подавал на матч, но вместо досрочной победы, отдал две собственные подачи и сам оказался на грани вылета – 5:6. В итоге судьба путевки в третий раунд решилась на тай-брейке. Там снова к успеху близко подошел швед (8-7), но затем Карен вырвал подряд 3 розыгрыша. 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6(8) – теперь россиянин сыграет с шалуном Кирьосом.
Медведев и Рублев тоже выиграли
Главные проспекты от России на AO – Даниил Медведев и Андрей Рублев – тоже шагнули дальше. Рублев, которого перед турниром похвалил Роджер Федерер, меньше чем за два часа разобрался с японцем Юити Сагитой – 6:2, 6:3, 7:6. Медведев провозился со своим соперником чуть дольше, но, несмотря на пошедшую носом кровь, ни отдал ни сета испанцу Педро Мартинесу.
Начало матчей откладывали из-за грязи
По ходу второго круга несколько игр AO отложили из-за выпавшей на корт грязи. Из-за прошедшего в Мельбурне дождя с пылью несколько площадок оказались непригодны для проведения матчей, и их отложили на три часа.
Медведев не хочет конфликта с болельщиками
Памятуя о скандальном US Open, Даниил Медведев больше не хочет ссориться с фанатами – по крайней мере, на мэйджорах, где за ним наблюдает весь мир. Вот что Даниил сказал в интервью Eurosport после победы над Мартинесом: «Я уже играл против австралийцев в Австралии. Мы все знаем, как они умеют поддерживать [своих], но, мне кажется, они не мешают противнику. Они не будут тебе хлопать, но не будут и мешать криками».
Соболенко обратится в полицию из-за хейтера
Белорусская теннисистка покинула AO еще в первом раунде, но отголоски ее выступления слышны до сих пор. После провального матча против Карлы Суарес в личку Соболенко написал хейтер, перешедший все грани допустимого. Вот одна из его цитат: «Похоронила отца – жди, скоро мать туда же пойдет, гнида».
Арина не стала терпеть нападки и пообещала обратиться в полицию, а также свести хейтера (его уже сдеанонили) с белорусским дзюдоистом Никитой Свиридом. «Малыш, во-первых, заявление в полицию, считай, я уже написала. Ты переступил грань, написав это о моей семье, тем более в такой момент моей жизни», – написала Соболенко в инстасторис.
Суарес провела последний матч на AO
Одним из самых трогательных моментов первого круга стали слезы Карлы Суарес-Наварро. После фразы журналиста «Это ваш последний Australian Open» во время флеш-интервью испанка, победившая как раз Соболенко, трогательно расплакалась.
Увы, на следующий день (из-за дождей некоторым теннисисткам пришлось играть двое суток кряду) Карла проиграла Иге Швёнтек – 3:6, 5:7. Так закончилась ее мельбурнская история.
Медведев снова восхитил Осаку
Наоми Осака пришла в восторг от удачного розыгрыша Даниила в матче против Мартинеса. «Сумасшедший чувак», – написала Наоми в твиттере. Ранее Осака уже проявляла заинтересованность в Медведеве: «Мне кажется, он очень интересный. В жизни я с ним никогда не общалась, но, судя по тому, что видела о нем в интернете, он интересный».
Кажется у Даниила появился звездный персофан.
- Australian Open стартовал в ночь с 19 на 20 января и продлится до 2 февраля.
- Действующие победители турнира – серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.
Мужская и женская сетка Australian Open