Испанец Рафаэль Надаль отказался комментировать поведение австралийца Ника Кирьоса. По ходу матча второго круга Australian Open Кирьос спародировал привычку Надаля затягивать время.

«Меня это вообще не беспокоит. Я приехал сюда, чтобы играть в теннис. Мне это безразлично. Это было забавно? Окей. Вот и все», – цитирует Надаля The Age.

В третьем раунде AO Надаль сыграет против соотечественника Пабло Каррено, Кирьос встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Действующий победитель турнира – серб Новак Джокович.

Слезы Суарес, кровь Медведева и пот Хачанова. Самые яркие моменты второго круга Australian Open

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