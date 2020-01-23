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Надаль – о провокации Кирьоса: «Меня это не беспокоит. Я приехал сюда играть в теннис»
Мудрый реплай Рафы главному хулигану АТР-тура.
Испанец Рафаэль Надаль отказался комментировать поведение австралийца Ника Кирьоса. По ходу матча второго круга Australian Open Кирьос спародировал привычку Надаля затягивать время.
«Меня это вообще не беспокоит. Я приехал сюда, чтобы играть в теннис. Мне это безразлично. Это было забавно? Окей. Вот и все», – цитирует Надаля The Age.
- В третьем раунде AO Надаль сыграет против соотечественника Пабло Каррено, Кирьос встретится с россиянином Кареном Хачановым.
- Действующий победитель турнира – серб Новак Джокович.
Слезы Суарес, кровь Медведева и пот Хачанова. Самые яркие моменты второго круга Australian Open
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