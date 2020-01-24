Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки проиграла Онс Жабер из Туниса с 78-й строчки рейтинга в третьем круге Australian Open – это был последний матч в профессиональной карьере датчанки.

Матч продолжался 2 часа 7 минут, Жабер победила в трех сетах со счетом 7:5, 3:6, 7:5.

Каролин еще в декабре прошлого года объявила о том, что предстоящий Australian Open станет для нее последним турниром в карьере, но прощание не получилось от этого менее эмоциональным. Теннисистка прошла круг почета по «Мельбурн Арене» и прослезилась – фанаты скандировали ее имя.

Каро стала первой теннисисткой из Дании, возглавившей мировой рейтинг – до нее ни один теннисист из скандинавской страны не забирался так высоко, ни в мужском, ни в женском туре. На прощании легендарная спортсменка лишний раз напомнила, откуда она родом.

«Благодарю за поддержку фанатов, а также мою семью, особенно моего отца, который тренировал меня все эти годы. Я обычно не плачу, но это те особенные моменты, которые я запомню. Это было действительно потрясающе, великолепно. Я действительно счастлива, но готова к следующей главе», – приводит слова Каролин после матча РИА «Новости».

18 мая Возняцки проведет прощальный матч против Серены Уильямс. Встреча пройдет в Копенгагене.

Каролин выиграла 30 турниров в одиночном разряде, среди которых победа на Australian Open-2018.

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