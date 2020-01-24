Испанский теннисист Рафаэль Надаль встретился с болгерл, в которую попал мячом на матче против Федерико Дельбониса.

Первая ракетка мира в трех сетах разделался с оппонентом (6:3, 7:6, 6:1), но игра была омрачена неприятным эпизодом – Рафа неудачно принял подачу и запулил мяч в голову болгерл, стоявшей у вышки. Испанец страшно перепугался, но все обошлось. Тем не менее, после матча Надаль еще раз проведал девочку.

«Встретился с ней и ее семьей. Очень рад, что она в порядке – это был самый страшный момент, случившийся со мной на теннисном корте. Анита – храбрая девочка», – написал теннисист в твиттере.

В следующем круге AO Надаль сыграет против соотечественника Пабло Каррено.

Действующий победитель турнира – серб Новак Джокович.

Надаль – о провокации Кирьоса: «Меня это не беспокоит. Я приехал сюда играть в теннис»

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