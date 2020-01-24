Невероятный камбэк Федерера в игре с Миллманом позволил ему выиграть 100-й матч на Australian Open

Роджер Федерер переиграл австралийца Джона Миллмана в третьем круге Australian Open. Швейцарец одержал победу на супер-тай-брейке – 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).

Матч продлился немногим меньше, чем триллер Хачанова и Имера, – четыре часа и семь минут. На решающем тай-брейке Федерер горел со счетом 4:8, но потом взял шесть очков подряд.

«Спасибо, что придумали решающий тай-брейк! Иначе я бы сегодня проиграл. Джон – потрясающий теннисист и человек. Он спокойно мог бы сейчас стоять на моем месте. Безумно тяжелый матч, безумно. Иногда мы боремся и с соперниками, и с собственными демонами. Как я сегодня», – сказал Роджер после игры.

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Победа над Миллманом стала для Федерера 100-й на Australian Open.

Роджер – первый теннисист в истории, который одержал по 100 побед на двух турнирах «Большого шлема». Ранее он добился аналогичного результата на Уимблдоне (101 победа).

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