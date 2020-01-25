Вторая ракетка России Анастасия Павлюченкова в третьем круге Australian Open переиграла вторую сеяную теннисистку – Каролину Плишкову из Чехии. Матч завершился со счетом 7:6 (4), 7:6 (3).

28-летняя Анастасия выполнила пять эйсов, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 15. Ее соперница шесть раз подала навылет, четыре раза ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта из 10.

Павлюченкова осталась единственной представительницей России в женской сетке. В 1/8 финала она сыграет с Анжелик Кербер.

Также 25 января состоятся матчи Даниила Медведева, Андрея Рублева и Карена Хачанова.

Матчи Медведева, Рублева и суперигра Кирьос – Хачанов. Программа шестого дня Australian Open

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