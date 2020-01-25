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Рублев одолел Гоффена и вышел во вторую неделю АО
Дальше – Зверев или Вердаско.
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл бельгийца Давида Гоффена и вышел в 1/8 финала Australian Open. Матч завершился со счетом 2:6, 7:6(3), 6:4, 7:6(4).
22-летний Рублев выполнил 14 подач навылет, трижды ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Гоффен сделал 11 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из шести.
- Также 25 января проведут матчи третьего круга Даниил Медведев и Карен Хачанов.
- Следующим соперником Рублева станет победитель матча Фернандо Вердаско – Александр Зверев.
- Вторая ракетка России выиграл 15 официальных матчей подряд. В 2020-м Рублев взял титулы в Дохе и Аделаиде.
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