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Болельщики подрались на трибуне перед матчем Хачанова и Кирьоса

Болельщики подрались на трибуне перед матчем Хачанова и Кирьоса
Eurosport

24 мин. назад

Ник не участвовал.

Болельщики подрались перед матчем третьего круга Australian Open между российским теннисистом Кареном Хачановым и австралицем Ником Кирьосом.

Потасовка произошла на трибунах. Вмешались стюарды стадиона и вывели возмутителей спокойствия с корта.

  • Победитель встречи Кирьос – Хачанов выйдет в 1/8 финала на первую ракетку мира Рафаэля Надаля.
  • Кирьос взял у Хачанова два первых сета, но Карен сравнял счет.

Фанат разлил пиво на друга в попытке поймать мяч и остался очень доволен собой

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