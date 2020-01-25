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Болельщики подрались на трибуне перед матчем Хачанова и Кирьоса
Ник не участвовал.
Болельщики подрались перед матчем третьего круга Australian Open между российским теннисистом Кареном Хачановым и австралицем Ником Кирьосом.
Потасовка произошла на трибунах. Вмешались стюарды стадиона и вывели возмутителей спокойствия с корта.
- Победитель встречи Кирьос – Хачанов выйдет в 1/8 финала на первую ракетку мира Рафаэля Надаля.
- Кирьос взял у Хачанова два первых сета, но Карен сравнял счет.
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