Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open, победив австралийца Алексея Попырина в трех сетах (6:4, 6:3, 6:2).

23-летний Медведев выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. Попырин восемь раз подал навылет, семь раз ошибся на подаче и не реализовал единственную возможность взять подачу соперника.

Даниил поспорит за выход в четвертьфинал со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Ранее стадию третьего круга преодолели Андрей Рубев и Анастасия Павлюченкова.

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