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Медведев легко справился с Попыриным и вышел на Вавринку

Медведев легко справился с Попыриным и вышел на Вавринку
Eurosport

41 мин. назадОбновлено 40 мин. назад

Победа на классе принесла Медведеву 1/8 финала.

Первая ракетка России Даниил Медведев вышел в 1/8 финала Australian Open, победив австралийца Алексея Попырина в трех сетах (6:4, 6:3, 6:2).

23-летний Медведев выполнил шесть эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. Попырин восемь раз подал навылет, семь раз ошибся на подаче и не реализовал единственную возможность взять подачу соперника.

  • Даниил поспорит за выход в четвертьфинал со швейцарцем Стэном Вавринкой.
  • Ранее стадию третьего круга преодолели Андрей Рубев и Анастасия Павлюченкова.

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