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«Вперед, Карен!» Медведев выиграл у Попырина и оставил на камере послание в поддержку Хачанова
Жаль, Карену это не помогло.
Российский теннисист Даниил Медведев поддержал соотечественника Карена Хачанова после победы над Алексеем Попыриным в третьем круге Australian Open.
Выиграв матч, Медведев написал на камере: «Вперед, Карен!» Хачанов в это время играл с австралийцем Ником Кирьосом.
- Медведев в 1/8 финала встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой.
- Хачанов уступил Кирьосу в пяти сетах 2:6, 6:7(5), 7:6(6), 7:6(7), 6:7(8).
Болельщики подрались на трибуне перед матчем Хачанова и Кирьоса
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