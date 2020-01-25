Российский теннисист Даниил Медведев поддержал соотечественника Карена Хачанова после победы над Алексеем Попыриным в третьем круге Australian Open.

Выиграв матч, Медведев написал на камере: «Вперед, Карен!» Хачанов в это время играл с австралийцем Ником Кирьосом.

Медведев в 1/8 финала встретится со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Хачанов уступил Кирьосу в пяти сетах 2:6, 6:7(5), 7:6(6), 7:6(7), 6:7(8).

Болельщики подрались на трибуне перед матчем Хачанова и Кирьоса

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