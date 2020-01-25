Российский №3 Карен Хачанов проиграл в третьем круге Australian Open хозяину кортов австралийцу Нику Кирьосу в 4,5-часовом матче – 2:6, 6:7(5), 7:6(6), 7:6(7), 6:7(8).

Карен уступал 0:2 по сетам и проигрывал с брейком в третьей партии, но вернул подачу и перевел игру на тай-брейк, где отыграл матчбол. В 13-м гейме четвертого сета Хачанов снова отыграл матчбол и свел встречу в решающую партию. На супер-тай-брейке Карен вел с мини-брейком 8:7, но проиграл три очка подряд и матч.

В четвертом круге Ник Кирьос сыграет с Рафаэлем Надалем.

Карен Хачанов не поддержал Даниила Медведева и Андрея Рублева, которые прошли в следующий раунд.

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