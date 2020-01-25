Большая тройка остается Большой тройкой

Три лучших теннисиста в истории продолжают доминировать. О Рафаэле Надале и Новаке Джоковиче особенно сказать нечего – своих соперников они унизили по полной, отдав им лишь по 7 геймов.

А вот Роджер Федерер едва не отправился в отдых. Джон Миллман уже обидел швейцарца на US Open-2018 и находился всего в двух розыгрышах от повторения того подвига. Но Маэстро в решающий момент вспомнил свое прозвище и затащил пять розыгрышей подряд на супертай-брейке – 4:6, 7:6(2), 6:4, 4:6, 7:6(8).

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Великая битва Хачанова и Кирьоса

Карен почти вытащил второй тяжелейший пятисетовик за трое суток. Хотя старт игры сулил российскому теннисисту скорую поездку домой – Кирьос сделал два брейка и завершил первую партию за 29 минут. Это был единственный сет, который не потребовал тай-брейка.

Ник затащил и вторую партию, а затем повел с брейком, но при счете 3:4 Хачанов взял-таки чужую подачу, а затем отыграл матчбол и размачил счет в игре. Спустя еще час Карен снова не дал Кирьосу реализовать матчбол и перевел поединок в пятую партию. Усталые соперники вообще не могли играть на приеме, и судьба путевки в четвертый раунд решилась на супертайбрейке.

Увы. В этот раз ближе к успеху был Хачанов, который вел 8-7 и фактически подавал на матч, но Ник сделал два мини-брейка, а потом с третьей попытки реализовал матчбол. 4 часа 26 минут на корте – 6:2, 7:6(5), 6:7(6), 6:7(7), 7:6(8) в пользу австралийца.

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Кирьос вышел на Надаля

Есть только одно утешение от вылета Хачанова. Теперь главный комик АТР-тура и пародист Надаля сыграет с оригиналом. Ник частенько троллил Рафу в интервью, а во втором раунде спародировал привычку испанца долго ковыряться перед подачей.

Рафаэль благоразумно троллинг Ника проигнорировал и даже попытался похвалить хулигана: «Я не знаком с ним лично, поэтому у меня нет на его счет четкого мнения. Когда он делает не очень хорошие по моим меркам вещи, мне это не нравится. Когда же он демонстрирует хороший теннис, то становится полезным теннисистом для нашего тура. А я хочу, чтобы наш тур становился больше, а не меньше».

Но вряд ли все забыто и прощено. Матчи Кирьоса и Надаля почти всегда выходили боевыми, и даже в личке преимущество титулованного испанца шаткое – 4-3. На мэйджорах и вовсе счет равный – 1-1. Правда, обе встречи прошли на зеленых кортах Уимблдона. Теперь Рафа будет сражаться не только против пародиста Рафы, но и мельбурнской публики.

Медведев, Рублев и Павлюченкова отстаивают честь России

До четвертого круга дошли три русских теннисиста. Медведев на правах четвертой ракетки мира сыграл, как Джокович с Надалем, и быстро изгнал соперника с корта – 6:4, 6:3, 6:2 над Алексеем Попыриным.

Рублеву пришлось тяжелее – Давид Гоффен уверенно забрал первый сет, да и в дальнейшем навязывал борьбу – 2:6, 7:6(3), 6:4, 6:4(4) в пользу Андрея.

В женской сетке осталась одна лишь Анастасия Павлюченкова, которая весьма неожиданно выбила из борьбы вторую ракетку планеты Каролину Плишкову – 7:6(4), 7:6(3).

Шварцман объявил Медведеву войну

Кажется, после US Open теннисный мир более-менее полюбил Даниила, но два хейтера у него остаются. Первый – Стефанос Циципас – проиграл в третьем круге Милошу Раоничу и уже не угрожает Медведеву. А вот второй враг еще в деле – Диего Шварцман:

«У нас были очень хорошие отношение, мы провели много совместных тренировок, а потом произошло вот это. Я был удивлен, – вспомнил Шварцман инцидент на АТР Cup. – После матча он пожал мне руку и сказал: «Хорошая игра», – как будто ничего не произошло. Я ответил: «Да игра была очень хорошей, но тебе следует измениться: как теннисист и человек ты не проявляешь ни к кому никакого уважения». Он ничего не ответил и лишь повторил про «хорошую игру».

Я прекратил с ним все отношения, потому что не могу отделять то, что происходит на корте, от жизни за его пределами».

С нетерпением ждем следующей битвы Диего и Даниила, но вряд ли на следующей неделе: раньше финала их пути не пересекутся, а Шварцмана в четвертом раунде ждет Джокович.

Крах Серены

38-летняя американка, возможно, все-таки догонит Маргарет Корт по выигранным «Шлемам» (24), но случится это не на австралийской земле. Защитницей Корт выступила китаянка Ван Цян, которая лишь во второй раз дожила до второй недели мэйджора.

Серена многовато ошибалась на подаче, сделала лишь один брейк, при этом позволила китаянке заработать 12 брейк-пойнтов. Трех реализаций сопернице хватило – 6:4, 6:7(2), 7:5.

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Свитолина огорчила Монфиса

От некогда многообещающего француза уже ничего не ждут, но он продолжает борьбу – в трех сетах победил Эрнеста Гулбиса и вышел на Доминика Тима.

А вот его возлюбленная Элина Свитолина уже третий сезон числится в фаворитах «Шлемов», но лишь в прошлом году она впервые дошла хотя бы до полуфинала. Мельбурн-2019 завершился для украинки быстро и оглушительно – Гарбинье Мугуруса никогда не была сильным хардовым игроком, но Свитолину испанка проглотила всего за 67 минут – 6:1, 6:2.

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Женский теннис снова стал женским

Когда до третьего раунда дошли все десять топ-сеяных теннисисток, хотелось протереть глаза и вскрикнуть: «WTA, ты ли это?!» Ну вы знаете этот мем, и какая там вторая часть.

Всего за два дня топ-10 сократилось до четырех представительниц. Защищавшая титул Наоми Осака, уже упомянутые Каролина Плишкова, Серена Уильямс и Элина Свитолина, а также Белинда Бенчич и Мэдисон Киз отправляются на отдых. А вот Эшли Барти, Симона Халеп, Петра Квитова и Кике Бертенс еще отстаивают честь женского тура.

Каролин Возняцки завершила карьеру

В 2017-м датчанка выиграла в Мельбурне свой единственный «Шлем». Спустя два года на австралийской земле она завершила карьеру.

Безусловно, Каро предпочла бы сделать это на неделю позже, но барьер в лице Онс Жабер оказался непреодолимым – 5:7, 6:3, 5:7.

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«Благодарю за поддержку фанатов, а также мою семью, особенно моего отца, который тренировал меня все эти годы. Я обычно не плачу, но это те особенные моменты, которые я запомню. Это было действительно потрясающе, великолепно. Я действительно счастлива, но готова к следующей главе», – сказала экс-первая ракетка мира.

18 мая Каро проведет прощальный матч против Серены Уильямс в Копенгагене.

Мужская сетка Australian Open

Женская сетка Australian Open

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