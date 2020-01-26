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Рублев был главной надеждой России до Медведева. Он страдал от депрессии, а сейчас непобедим

Рублев был главной надеждой России до Медведева. Он страдал от депрессии, а сейчас непобедим
Александр Непраш

10 ч. назадОбновлено 43 мин. назад

Травма Андрея позволила Даниилу забрать всю славу.

Никто за несколько лет не промоутировал русский теннис так, как Медведев. Гений Даниила неожиданно прогремел в прошлом году: стрик из шести финалов кряду, наибольшее число побед в сезоне, легендарный финал US Open – русские болельщики снова получили звезду категории «А», которую совсем не стыдно показать на федеральном канале. Такой личности в теннисе не хватало с ухода Сафина и падения Шараповой.

На фоне космического прорыва Медведева совсем в сторону ушли Андрей Рублев и Карен Хачанов. В составе сборной России они пошумели в обновленном Кубке Дэвиса: без отдыхающего Даниила парни дошли до полуфинала и вырубили в четвертьфинале Сербию с Джоковичем, но даже такой успех не помог Хачанову и Рублеву стать известнее. В 2020-м Андрей и вовсе стартовал с двух чашек в Дохе и Аделаиде, а колоссальную поддержку фанов все равно получает только Медведев. Хотя пару лет назад перспективнее смотрелся именно Андрей – самый младший в сумасшедшем поколении русских теннисистов.

В 2014-м Андрей взял юниорский «Ролан Гаррос» и уселся на троне первой ракетки среди юниоров – почетно, но аванс еще предстояло доказать. Примеры Андрея Кузнецова и десятка российских девчонок с юниорскими «шлемами», но без перспектив в профи и так много раз больно били по ожиданиям. Впрочем, такого успеха из нынешних героев теннисного мира добивался только Рублев – ни Карен, ни Даниил не феерили в юниорах. Стоит хотя бы вспомнить слова Медведева про завершение карьеры в 17 лет – ему вообще было не до того.

В течение следующих трех лет Рублев поступательно шел к уровню топового некстегена в туре. В 2015-м на домашнем Кубке Кремля взял в паре с Турсуновым первый титул, а в 2017-м наконец взорвался последовательными триумфами: победой в Умаге (Хорватия), полетом до четвертьфинала US Open (там его разорвал Надаль) и выходом в финал малого Итогового турнира. «Спорт-Экспресс» прозвал его Новым Сафиным, а фанаты ждали успеха на «БШ», которого не видели со времен его прототипа.

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В то время Рублев серьезно уступал грандам ATP в нескольких аспектах. Для предэлиты хватило его огромного таланта, но для соперничества с великими требовалось много работы. Нехватка скорости, нервы, слабая вторая подача – это главные из проблем, которые Андрей тогда усердно решал. В том самом четвертьфинале на американском мэйджоре Рублев забрал у Надаля лишь пять геймов в трех сетах, а после разгрома заявил: «Я пробивал изо всех сил, но мне все равно требовалось четыре-пять ударов, чтобы пробить навылет. Рафа иногда пробивал медленнее, но заканчивал розыгрыш за один-два удара. Это главное». В том же сезоне он отлетал и от Доминика Тима, и еще не успешного Александра Зверева – просто не выдерживал темп топов из-за слабых ног, голого таланта в подобных играх уже было недостаточно. За год до прорыва Андрей перевел свою карьеру в другую плоскость: он сменил Москву на Барселону в качестве тренировочной базы и стал работать с экс 40-й ракеткой мира Фернандо Висенте в академии Гало Бланко.

По итогу года команда Рублева выявила главные проблемы россиянина и перед стартом сезона-2018 Андрей со своей тимой сделали упор на физическую форму, параллельно прокачивая и скорость с маневренностью.

Успехи предыдущего года и продуктивная работа над физухой явно намекали на прорыв главной надежды России в элитную касту. Однако сезон обернулся кошмаром – Андрей получил стрессовый перелом позвоночника, восстанавливался на протяжении трех месяцев и не притрагивался к ракетке. Вторая половина 2018-го особо радости не принесла: девять поражений при одной победе в промежутке с августа по ноябрь вогнали Рублева в тяжелую депрессию. В то же время загорелись звезды Хачанова и Медведева: первый вырубил Джоковича в финале парижского «Мастерса» и влетел в запасные Итогового-2018, а Медведев спокойно забрал три чашки за год и начал подготовку к убийственному прорыву в сезоне-2019.

Даниил покорил фанатов буквально за пару месяцев – ему хватило серии американских турниров и победы в России, чтобы забрать звание главной надежды России у Рублева. А пока Медведев восхищал публику США, России и Китая, Андрей работал над минусами и возвращал растерянные баллы.

Матчи Андрея с первой ракеткой России в Цинциннати и Санкт-Петербурге особенно хорошо показали исправленные ошибки Рублева из 2017 года. За два дня до российского дерби в США Андрей впечатал в корт самого Роджера Федерера (6:3, 6:4), и тогда показалось, что работа над психологией наконец завершена. Позже Медведев просто уничтожил партнера по сборной, а по ходу матча сам Андрей натурально бросил играть. Его менталитета не хватило на две топ-встречи, и о Рублеве снова забыли через два дня после всплеска.

К реваншу в России Рублев сделал выводы и дал мощнейший бой четвертой ракетке мира. В этот раз Андрей забрал не пять, как в Америке, а сразу девять геймов. После матча он сказал: «Я чувствовал, что могу у него выиграть. Если в Цинциннати я понимал, что мне нечем выиграть матч, то в этот раз реально чувствовал, что могу». Его уверенность была видна на корте – он не отпускал Медведева далеко вперед по геймам, включался практически в каждый розыгрыш и, главное, забирал подачи Даниила.

Но качественный прорыв Рублева стартовал не в Петербурге, а чуть раньше – на US Open-19, где Андрей поочередно вырубил Циципаса и Кирьоса, но споткнулся о Берреттини, который в итоге вышел в полуфинал мэйджора. Именно в США Андрей окончательно закалил характер, благодаря чему два месяца спустя завоевал домашний Кубок Кремля.

В 2019 году Рублев снова прибавил в физической подготовке: скорость и маневренность россиянина возрастала с каждым турниром. Ментальность также наконец покорилась: в недавнем полуфинале Аделаиды против канадца Феликса Оже-Альяссима Рублев летел 0:3 в решающем сете, но довел матч до уверенных 6:4. А в первом круге Australian Open Рублев отхватил 0:6 от австралийца О’Коннела, но спокойно добился итоговых 3:1 по сетам. Сейчас у Андрея осталась одна явная проблема – ему все еще тяжело справиться со второй подачей.

На US Open-2017 против Надаля Андрей выиграл лишь 29% розыгрышей со второй подачи – это катастрофически мало. В 2018-м он играл с Тимом и Нисикори, которые вошли в десятку лучших принимающих того года: в матче с австрийцем снова был провал, зато японец сожрать вторую подачу Андрея не смог – больше 50% от россиянина. В сезоне-2019 Рублев дважды сыграл с третьим лучшим игроком тура по приему второй подачи – как раз Медведевым. Даниил продолжил дело Рафы и Доминика и лишил Андрея второй подачи: Андрею досталось лишь 29% и 30% очков со второго серва.

Андрей Рублев

Андрей РублевGetty Images

А ведь именно вторая подача сделала из Медведева звезду: в мощнейшей рубке против Новака Джоковича в полуфинале Цинциннати Даниил включил режим терминатора и начал вколачивать вторую подачу на 10-15 км/ч быстрее, чем это делает обычный игрок. Этот же аспект очень необходим Рублеву – сейчас он вновь близок к элите, а там без этого никак.

Рублев – главная звезда старта сезона. Он уже побил рекорд 16-летней давности и забрал два титула за две первые недели. Также букмекеры включили Андрея в десятку фаворитов Австралии, и он как никогда готов к персональному максимуму на мэйджорах. И пусть легенды прошлого и настоящего называют русским будущим ATP-тура только Медведева, Рублеву есть чем ответить. К огромному потенциалу и таланту он подключил работу над слабыми местами – именно этого от него ждали в 2018-м и именно это он делает сейчас.

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