Никто за несколько лет не промоутировал русский теннис так, как Медведев. Гений Даниила неожиданно прогремел в прошлом году: стрик из шести финалов кряду, наибольшее число побед в сезоне, легендарный финал US Open – русские болельщики снова получили звезду категории «А», которую совсем не стыдно показать на федеральном канале. Такой личности в теннисе не хватало с ухода Сафина и падения Шараповой.

На фоне космического прорыва Медведева совсем в сторону ушли Андрей Рублев и Карен Хачанов. В составе сборной России они пошумели в обновленном Кубке Дэвиса: без отдыхающего Даниила парни дошли до полуфинала и вырубили в четвертьфинале Сербию с Джоковичем, но даже такой успех не помог Хачанову и Рублеву стать известнее. В 2020-м Андрей и вовсе стартовал с двух чашек в Дохе и Аделаиде, а колоссальную поддержку фанов все равно получает только Медведев. Хотя пару лет назад перспективнее смотрелся именно Андрей – самый младший в сумасшедшем поколении русских теннисистов.

В 2014-м Андрей взял юниорский «Ролан Гаррос» и уселся на троне первой ракетки среди юниоров – почетно, но аванс еще предстояло доказать. Примеры Андрея Кузнецова и десятка российских девчонок с юниорскими «шлемами», но без перспектив в профи и так много раз больно били по ожиданиям. Впрочем, такого успеха из нынешних героев теннисного мира добивался только Рублев – ни Карен, ни Даниил не феерили в юниорах. Стоит хотя бы вспомнить слова Медведева про завершение карьеры в 17 лет – ему вообще было не до того.

В течение следующих трех лет Рублев поступательно шел к уровню топового некстегена в туре. В 2015-м на домашнем Кубке Кремля взял в паре с Турсуновым первый титул, а в 2017-м наконец взорвался последовательными триумфами: победой в Умаге (Хорватия), полетом до четвертьфинала US Open (там его разорвал Надаль) и выходом в финал малого Итогового турнира. «Спорт-Экспресс» прозвал его Новым Сафиным, а фанаты ждали успеха на «БШ», которого не видели со времен его прототипа.

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В то время Рублев серьезно уступал грандам ATP в нескольких аспектах. Для предэлиты хватило его огромного таланта, но для соперничества с великими требовалось много работы. Нехватка скорости, нервы, слабая вторая подача – это главные из проблем, которые Андрей тогда усердно решал. В том самом четвертьфинале на американском мэйджоре Рублев забрал у Надаля лишь пять геймов в трех сетах, а после разгрома заявил: «Я пробивал изо всех сил, но мне все равно требовалось четыре-пять ударов, чтобы пробить навылет. Рафа иногда пробивал медленнее, но заканчивал розыгрыш за один-два удара. Это главное». В том же сезоне он отлетал и от Доминика Тима, и еще не успешного Александра Зверева – просто не выдерживал темп топов из-за слабых ног, голого таланта в подобных играх уже было недостаточно. За год до прорыва Андрей перевел свою карьеру в другую плоскость: он сменил Москву на Барселону в качестве тренировочной базы и стал работать с экс 40-й ракеткой мира Фернандо Висенте в академии Гало Бланко.

По итогу года команда Рублева выявила главные проблемы россиянина и перед стартом сезона-2018 Андрей со своей тимой сделали упор на физическую форму, параллельно прокачивая и скорость с маневренностью.

Успехи предыдущего года и продуктивная работа над физухой явно намекали на прорыв главной надежды России в элитную касту. Однако сезон обернулся кошмаром – Андрей получил стрессовый перелом позвоночника, восстанавливался на протяжении трех месяцев и не притрагивался к ракетке. Вторая половина 2018-го особо радости не принесла: девять поражений при одной победе в промежутке с августа по ноябрь вогнали Рублева в тяжелую депрессию. В то же время загорелись звезды Хачанова и Медведева: первый вырубил Джоковича в финале парижского «Мастерса» и влетел в запасные Итогового-2018, а Медведев спокойно забрал три чашки за год и начал подготовку к убийственному прорыву в сезоне-2019.

Даниил покорил фанатов буквально за пару месяцев – ему хватило серии американских турниров и победы в России, чтобы забрать звание главной надежды России у Рублева. А пока Медведев восхищал публику США, России и Китая, Андрей работал над минусами и возвращал растерянные баллы.

Матчи Андрея с первой ракеткой России в Цинциннати и Санкт-Петербурге особенно хорошо показали исправленные ошибки Рублева из 2017 года. За два дня до российского дерби в США Андрей впечатал в корт самого Роджера Федерера (6:3, 6:4), и тогда показалось, что работа над психологией наконец завершена. Позже Медведев просто уничтожил партнера по сборной, а по ходу матча сам Андрей натурально бросил играть. Его менталитета не хватило на две топ-встречи, и о Рублеве снова забыли через два дня после всплеска.

К реваншу в России Рублев сделал выводы и дал мощнейший бой четвертой ракетке мира. В этот раз Андрей забрал не пять, как в Америке, а сразу девять геймов. После матча он сказал: «Я чувствовал, что могу у него выиграть. Если в Цинциннати я понимал, что мне нечем выиграть матч, то в этот раз реально чувствовал, что могу». Его уверенность была видна на корте – он не отпускал Медведева далеко вперед по геймам, включался практически в каждый розыгрыш и, главное, забирал подачи Даниила.

Но качественный прорыв Рублева стартовал не в Петербурге, а чуть раньше – на US Open-19, где Андрей поочередно вырубил Циципаса и Кирьоса, но споткнулся о Берреттини, который в итоге вышел в полуфинал мэйджора. Именно в США Андрей окончательно закалил характер, благодаря чему два месяца спустя завоевал домашний Кубок Кремля.

В 2019 году Рублев снова прибавил в физической подготовке: скорость и маневренность россиянина возрастала с каждым турниром. Ментальность также наконец покорилась: в недавнем полуфинале Аделаиды против канадца Феликса Оже-Альяссима Рублев летел 0:3 в решающем сете, но довел матч до уверенных 6:4. А в первом круге Australian Open Рублев отхватил 0:6 от австралийца О’Коннела, но спокойно добился итоговых 3:1 по сетам. Сейчас у Андрея осталась одна явная проблема – ему все еще тяжело справиться со второй подачей.

На US Open-2017 против Надаля Андрей выиграл лишь 29% розыгрышей со второй подачи – это катастрофически мало. В 2018-м он играл с Тимом и Нисикори, которые вошли в десятку лучших принимающих того года: в матче с австрийцем снова был провал, зато японец сожрать вторую подачу Андрея не смог – больше 50% от россиянина. В сезоне-2019 Рублев дважды сыграл с третьим лучшим игроком тура по приему второй подачи – как раз Медведевым. Даниил продолжил дело Рафы и Доминика и лишил Андрея второй подачи: Андрею досталось лишь 29% и 30% очков со второго серва.

Андрей РублевGetty Images

А ведь именно вторая подача сделала из Медведева звезду: в мощнейшей рубке против Новака Джоковича в полуфинале Цинциннати Даниил включил режим терминатора и начал вколачивать вторую подачу на 10-15 км/ч быстрее, чем это делает обычный игрок. Этот же аспект очень необходим Рублеву – сейчас он вновь близок к элите, а там без этого никак.

Рублев – главная звезда старта сезона. Он уже побил рекорд 16-летней давности и забрал два титула за две первые недели. Также букмекеры включили Андрея в десятку фаворитов Австралии, и он как никогда готов к персональному максимуму на мэйджорах. И пусть легенды прошлого и настоящего называют русским будущим ATP-тура только Медведева, Рублеву есть чем ответить. К огромному потенциалу и таланту он подключил работу над слабыми местами – именно этого от него ждали в 2018-м и именно это он делает сейчас.

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