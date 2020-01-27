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Рублев проиграл Звереву, все русские мужчины вылетели

Рублев проиграл Звереву, все русские мужчины вылетели
Eurosport

37 мин. назадОбновлено 36 мин. назад

Дальше без России.

Русский теннисист Андрей Рублев уступил немцу Александра Зверева в четвертом круге открытого чемпионата Австралии – 4:6, 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 37 минут.

Зверев был лучше на подаче – сделал 11 эйсов против пяти у соперника и допустил три двойные ошибки (у Рублева пять).

Немец лучше подавал первым мячом (75% против 65% у русского) и взял 91% розыгрышей на первой подаче.

За весь матч у Андрея Рублева не было ни одного брейк-поинта. Александр забрал три чужие подачи при семи попытках. Также он сделал в два раза больше виннерсов, чем соперник – 34 против 17.

  • В четвертьфинале Australian Open Зверев сыграет с швейцарцем Стэном Вавринкой, который в своем матче одолел другого русского теннисиста Даниила Медведева.
  • За четыре очные встречи Рублев не выиграл у Зверева ни одного сета.

Рублев был главной надеждой России до Медведева. Он страдал от депрессии, а сейчас непобедим

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