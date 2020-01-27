Русский теннисист Андрей Рублев уступил немцу Александра Зверева в четвертом круге открытого чемпионата Австралии – 4:6, 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 37 минут.

Зверев был лучше на подаче – сделал 11 эйсов против пяти у соперника и допустил три двойные ошибки (у Рублева пять).

Немец лучше подавал первым мячом (75% против 65% у русского) и взял 91% розыгрышей на первой подаче.

За весь матч у Андрея Рублева не было ни одного брейк-поинта. Александр забрал три чужие подачи при семи попытках. Также он сделал в два раза больше виннерсов, чем соперник – 34 против 17.

В четвертьфинале Australian Open Зверев сыграет с швейцарцем Стэном Вавринкой, который в своем матче одолел другого русского теннисиста Даниила Медведева.

За четыре очные встречи Рублев не выиграл у Зверева ни одного сета.

Рублев был главной надеждой России до Медведева. Он страдал от депрессии, а сейчас непобедим

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