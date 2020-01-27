Первая ракетка России Даниил Медведев завершил борьбу на Australian Open: в четвертом круге он проиграл швейцарскому теннисисту Стэну Вавринке в пяти сетах. Матч завершился со счетом 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (2), 6:2 в пользу Вавринки.

23-летний Медведев уступил первый сет, но затем вышел вперед по партиям. Даниил мог оформить победу на тай-брейке четвертого сета, но Вавринка оказался сильнее. В пятой партии швейцарский теннисист сделал быстрый брейк, а потом повел со счетом 5:2 и уверенно подал на матч.

Медведев 19 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. У Вавринки – 18 эйсов и одна двойная ошибка. Он реализовал пять возможностей взять чужую подачу из 11.

Вавринка сыграет в четвертьфинале с победителем матча Андрея Рублева и Александра Зверева.

Медведев никогда не выигрывал пятисетовые матчи. На прошлом AO он также остановился в 1/8 финала.

Матчи Надаля, Медведева и Рублева. Программа восьмого дня Australian Open

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