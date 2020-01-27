Кирьос вышел на матч в майке Коби и не сдержал слез. Ник мог стать баскетболистом, но выбрал теннис

Австралийский теннисист и главный смутьян ATP-тура Ник Кирьос – большой поклонник баскетбола. В детстве он занимался этим видом спорта и только в 14 лет окончательно выбрал теннис.

Ник не жалеет о выборе, но баскетбол не ушел из его жизни. В соцсетях часто мелькают его фото в майках команд НБА – в таком виде Кирьос даже выходит на корты.

Разумеется, мимо него не прошла трагическая смерть легенды мирового баскетбола Коби Брайанта. Ник вышел на матч четвертого круга Australian Open против Рафаэля Надаля в майке «Лейкерс» с восьмым номером и фамилией Коби на спине – восьмерка давно выведена в команде из обращения. В расстроенных чувствах он бродил возле раздевалки – конечно, теперь ни о каких насмешках в адрес Рафы и традиционном шоу речи не шло.

Видео - Кирьос вышел на матч против Надаля в майке Коби Брайанта 00:36

Фамилию Кирьоса объявили на трибунах арены Рода Лэйвера, и он вышел под приветственный гул трибун. Подходя к месту, теннисист не сдержал слез и закрыл лицо ладонью.

Видео - Кирьос прослезился при выходе на корт в джерси Брайанта 03:35

В майке Коби Ник провел разминку, а потом переоделся в традиционную форму от Nike.

Ник КирьосGetty Images

Надаль не делал показательных жестов в память о Брайанте, но выразил соболезнования в инстаграме. Когда великий Коби закончил карьеру, Рафа вышел на матч в кроссовках с датой его последнего матча.

Коби Брайант погиб 26 января из-за крушения личного вертолета под Лос-Анджелесом. С ним была его дочь и еще четыре человека.

Брайант – пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.

Коби больше нет. Он проиграл Джордану и Леброну, но все равно победил

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