Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open. В матче четвертого круга 28-летняя спортсменка одолела немку Анжелик Кербер со счетом 6:7 (5), 7:6 (4), 6:2.

Павлюченкова четырежды подала навылет и допустила три двойные ошибки, а также реализовала пять брейк-пойнтов из 18. Кербер сделала два эйса и шесть раз ошиблась на подаче. Статистика реализации брайк-пойнтов – три из четырех.

В четвертьфинале Анастасия встретится с Гарбинье Мугурусой.

Также в 1/4 вышли Эшли Барти, Петра Квитова, Софиа Кенин, Онс Жабер, Аннет Контавейт и Симона Халеп.

Только Павлюченкова представит Россию в четвертьфиналах – Даниил Медведев и Андрей Рублев вылетели.

Кирьос вышел на матч в майке Коби и не сдержал слез. Ник мог стать баскетболистом, но выбрал теннис

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме