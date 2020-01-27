Надаль и Кирьос выдали суперматч

Главный хулиган ATP-тура встретился с Рафой Надалем, которого он изящно подколол во втором круге. Встреча предсказуемо превратилась в триллер: сперва соперники забрал у друг друга по сету, а затем Надаль вытащил две партии на тай-брейках.

На правах победителя после матча Рафа воздал сопернику должное: «Когда Ник играет так, как сегодня, он очень много дает теннису. Он один из самых больших талантов в нашем Туре. На этом турнире Кирьос мне очень понравился».

В следующем раунде Рафа встретится с Домиником Тимом. Это будет первая встреча Короля и Принца грунта в Мельбурне: теперь среди мэйджоров в их противостоянии не хватает только Уимблдона.

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Медведев уступил Вавринке и продлил проклятье пятых сетов

Русский теннисист номер один не справился с опытным швейцарским мастером: Даниил уступил в первой партии, затем повел 2-1, но в четвертом сете уступил на тай-брейке.

Это был приговор, поскольку Даниил проиграл все пятые сеты в карьере и в Мельбурне исключения не сделал. Решающую партию Вавринка взял практически без сопротивления – 6:2.

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«Медведев – это теннисист, который может абсолютно любой мяч доставать, с любой девятки, но Вавринка его все равно разрывал, настолько мощно он играл против Медведева сегодня», – отметил после игры полуфиналист «Ролан Гаррос»-1989 Андрей Чесноков.

Рублев вылетел от Зверева

Перед четвертьфиналами Россия лишилась последнего мужчины на Australian Open: Андрей Рублев с одинаковым счетом 4:6 проиграл три сета Александру Звереву. «Мы дружим с тех пор, как нам исполнилось по 10 лет. Просто напомнил ему, как далеко мы дошли вместе. Многие юниоры мечтают о том, чтобы играть в четвертом раунде турнира «Большого шлема» с одним из лучших друзей. Сказал ему, что мы еще проведем много больших матчей», – заявил Зверев.

Зато Павлюченкова прошла дальше!

Впрочем, у России все же будет представительство в 1/4 финала – все благодаря Анастасии Павлюченковой, которая в трех сетах нокаутировала трехкратную чемпионку мэйджоров Анжелик Кербер.

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«Кербер сегодня была просто как зверь. Все мы знаем, что у нее невероятный характер, поэтому она с любого счета играла, и даже в третьем сете, хоть и 6:2, все могло повернуться в любой момент. Я очень рада, что смогла устоять и выиграть», – сказала Павлюченкова после игры.

Для Насти это будет шестой четвертьфинал «Шлемов» в карьере. Она побывала на этой стадии на всех четырех мэйджорах, но ни разу еще не прошла дальше.

Теперь в соперницах – Гарбинье Мугуруса. Возможно, тренер Павлюченковой Сэм Сьюмик расскажет, как победить испанку – до Насти он четыре года тренировал как раз Гарбинье и взял с ней два «Шлема».

Федерер и Джокович прошли дальше – Большая тройка на месте

В отличие от Надаля, его главные конкуренты не испытали особых проблем с выходом в четвертьфинал. Федерер слил первую партию Мартону Фучовичу, а затем превратил венгра в пепел: 6:1, 6:2, 6:2. Джокович, в свою очередь, не отдал ни одного сета аргентинцу Диего Шварцману.

Теннисисты почтили память Коби Брайанта

26.01.2020 стало трагической датой в истории мирового спорта: при крушении частного вертолета скончался легендарный баскетболист, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант. Теннисисты AO отреагировали на смерть Брайанта должным образом: так, Кирьос появился на корте в джерси Коби и прослезился.

Видео - Кирьос прослезился при выходе на корт в джерси Брайанта 03:35

А Кори Гауфф и Кэти Макнейли вышли на парный матч в кроссовках в память о Брайанте. «Мы сделали это для Коби», – заявила Макнейли по окончании матча.

Маргарет Корт столкнулась с жесткой критикой

Бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой раскритиковал решение организаторов Australian Open отметить достижения легендарной Маргарет Корт, которая придерживается консервативно-религиозных взглядов и выступает против однополых браков. «Длиннее списка ее достижений только одно – список ее гомофобных заявлений. Федерация тенниса Австралии столкнулась с дилеммой – что же делать с этой сумасшедшей тетушкой? Нельзя отделить личность от ее достижений», – сказал Макинрой.

«Думаю, это неправильно, потому что Маргарет Корт даже не понимает, как много людей она обидела своей риторикой. Корт может верить во все, что хочет, но она на самом деле обижает людей. И это ненормально», – поддержала Макинроя чешская американка Мартина Навратилова. В прошлом она первой из спортсменок мирового уровня совершила каминг-аут.

Монфис уехал отдыхать со Свитолиной

В прошлом раунде Australian Open покинула Элина Свитолина, в этом – ее бойфренд Гаэль Монфис. Несмотря на ярую поддержку украинки, француз в трех сетах уступил Доминику Тиму. Теперь кто-то точно пошутит, что Гаэль сделал все, чтобы максимально быстро вернуться в объятия Элины.

Тренер Контавейт подколол своего тестя – Энди Маррея

В этом году в четвертьфиналах AO (и вообще «Больших шлемов») дебютирует эстонка Анетт Контавейт. Она работает под началом тренера Найджела Сирса, который приходится тестем Энди Маррею (на счету Энди пять финалов Мельбурна и ни одной победы). В связи с этим Сирс пошутил, что в случае, если Аннет доберется до решающего матча, он поговорит с тестем и возьмет у него пару ценных советов.

«Дает ли Энди какие-нибудь советы? Сам он не предлагает. Если Анетт дойдет до финала, узнаю у него, что именно делать там не надо», – рассказал Сирс.

На пути Контавейт в полуфинал стоит Симона Халеп.

Australian Open стартовал в ночь с 19 на 20 января и продлится до 2 февраля.

Победители прошлого турнира – серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.

Мужская и женская сетка Australian Open

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