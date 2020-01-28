Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в полуфинал Australian Open. В пяти сетах он обыграл сотую ракетку мира – американца Тенниса Сандгрена – 6:3, 2:6, 2:6, 7:6(8), 6:3.

Теннисисты провели на корте 3 часа 26 минут, в ходе матча 38-летний Федерер ушел с семи матчболов – с трех на своей подаче в 10-м гейме и еще с четырех – на тай-брейке. Швейцарец выполнил пять эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта из 13. У Сандгрена – 27 подач навылет и пять двойных ошибок. Американец взял чужую подачу 4 раза из 14.

В полуфинале Роджер сыграет с победителем матча Новака Джоковича и Милоша Раонича.

У женщин первыми полуфиналистками стали Эшли Барти и София Кенин.

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