Сербский теннисист Новак Джокович почтил память погибшего баскетболиста Коби Брайанта – экс-звезды «Лейкерс» и НБА.

32-летний Джокович вышел на матч четвертьфинала Australian Open против Милоша Раонича в куртке с нашивками в честь Коби. На форму серба нанесли инициалы баскеболиста и его игровые номера – 8 и 24.

Частный вертолет Брайанта разбился 26 января примерно в 10 утра по местному времени в пригороде Лос-Анджелеса Калабасасе. С экс-баскетболистом летела его 13-летняя дочь и еще четыре человека.

Победитель матча Раонич – Джокович сыграет в полуфинале с Роджером Федерером.

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