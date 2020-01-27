– Удивлены, что Медведев, Рублев и Хачанов, которым предрекали чуть ли не титул, не дошли даже до четвертьфинала?

– Не удивлена, потому что дойти до четвертьфинала на самом деле не так просто. Конечно, обидно, что Медведев с Рублевым не вышли в 1/4, потому что близко располагались в сетке. Немного не хватило Даниилу, Андрею сложно играть против Зверева, Хачанов находился не в лучшей форме до старта турнира, ему было тяжело. Нельзя сказать, что результат закономерный, но нужно понимать, что дойти до второй недели, до четвертьфинала непросто.

– Что у них не получилось и над чем стоит работать?

– Если акцентировать на конкретных матчах, то Медведев слишком уходил в оборону, старался играть на удержание, на стабильности. Вавринка его за это наказывал, потому что нужно было где-то обострять игру, сыграть агрессивнее. Но Медведев слишком ушел в оборонительный теннис и из-за этого уступил, а Стэн рисковал, атаковал, и это принесло ему успех.

Как я говорила, Хачанов не в лучшей форме находился до старта турнира и немного не повезло ему против Кирьоса. Рублев для себя на самом деле качественный турнир провел. Не лучшим образом у него складываются матчи против Зверева, но думаю, что рано или поздно Андрей добьется победы. Пока слишком рано, и так хороший турнир для себя провел Рублев. Не все сразу.

Даниил Медведев на Australian OpenGetty Images

– Павлюченкова в четвертьфинале Australian Open в третий раз за четыре года. В чем секрет Насти?

– Настя работает с тренером, который сотрудничал со многими топ-теннисистами и прекрасно понимает психологию игры. Он хорошо ставит и техническое, и тактическое оснащение. Специалист топовый, который помогал Мугурусе, она с ним выиграла «Шлем», Азаренко тоже. У него есть опыт, который он сейчас Насте передает. Не так давно они начали работать, и в любом случае потребуется какое-то время, чтобы игра пошла. У Насти сейчас все хорошо, она большая молодец: прибавила, заиграла стабильно, в передвижении есть прогресс. Поэтому я думаю, это все благодаря Сэму Сумику достигнуто.

– Что ей необходимо для победы над Мугурусой в следующем матче?

– Будет очень сложно, потому что Мугуруса нашла свою игру. Она в двух партиях последние два матча выиграла, очень стабильна, быстро двигается. Конечно, Мугуруса может проиграть любому сопернику, даже очень низко стоящему в рейтинге, но в то же время может выиграть «ТБШ». У нее есть для этого игра: мощно пробивает, классная подача. Если передвигается быстро по корту Мугуруса, если она в себе психологически уверена, особенно когда у нее идет игра, то ее очень сложно остановить. Думаю, будет борьба в этом матче. Мугуруса, конечно, не подарок, но у Насти будут возможности, которыми обязательно нужно воспользоваться.

– Анастасии по силам побороться за титул?

– Пока рано об этом говорить. Очень сложная сетка у Павлюченковой. Я бы не стала слишком вперед забегать, но и списывать со счетов Настю не стоит.

– Квалификация и старт турнира подтвердили, что в России не хватает талантливой молодежи. Так ли это?

– Мы, конечно же, сравниваем с 2000 годами, когда россияне доходили до финалов «Больших шлемов». Хотя в прошлом сезоне Медведев тоже до решающего матча на US Open добрался. Но, наверное, сейчас меньше игроков, которые выступают на топ-уровне. Меньше теннисистов в топ-100, в топ-50. Возможно, мы были слишком избалованы результатами. Теннис в России был на гребне волны в то время. Сейчас интерес утих, все идет от этого.

– Каковы в целом перспективы тенниса в стране?

– Верю, что в России всегда будут талантливые спортсмены. Теннисисты, которые будут выступать на лучших турнирах мира, и они смогут бороться за высшие позиции. Очень тяжело быть номером один в своем виде спорта, но быть среди лучших вполне возможно.

На самом деле считается, что детский теннис очень силен в России, особенно в категориях до 12, до 14 лет. Очень много мальчиков и девочек, которые играют, показывают высокие результаты на международных турнирах. Опасаются русских игроков в этом возрасте, знают, что детский теннис в нашей стране очень хорошо поставлен.

– Вы часто выступаете перед начинающими, молодыми игроками с мастер-классами. Насколько повысился интерес к теннису в связи с успехами русских ребят?

– Есть всплеск. Даже многие мои знакомые пишут, что болеют за Хачанова, Рублева. Приятно видеть дополнительный интерес к нашему виду спорта. Провожу мастер-классы и могу сказать, что сейчас не все дети выбирают профессиональный путь, потому что стать спортсменом очень сложно. Любительский спорт тоже приветствуется, потому что дети приходят и не сразу понимают, что они хотят стать суперпрофессионалами. Сначала идет тренировочный процесс, потом некоторые выбиваются из коллектива, приобретают конкурентные преимущества и двигаются дальше.

На самом деле очень интересно идут у нас дела, не все так плохо, как кажется. Не надо нагнетать, нужно смотреть на развитие тенниса с позитивом. До четвертьфинала может быть ребята не добрались, зато вот Настя сыграла очень хорошо для себя, еще продолжает путь. Считаю, что Россия в целом сильна спортом: настолько много олимпийских чемпионов, спортсменов высочайшего уровня, и теннис ни в коем случае не должен просесть. Думаю, рано или поздно мы вернемся на прежний уровень, и все будет хорошо.

– Недавно стало известно, что летом ваша школа организует поездку в Испанию. Что это за сборы и как они помогут молодым ребятам с точки зрения тенниса?

– Да, эти сборы пройдут в середине июня. Там будут разные группы: и профессиональные игроки, и те, кто уже умеет держать ракетку, и даже те, кто только начинает путь. Там интересная местность: рядом находится музей Надаля, в программу входит посещение мужского турнира ATP, который пройдет на Мальорке на траве в рамках подготовки к Уимблдону. Мы следим, чтобы дети восстанавливались во время тренировок, поэтому помимо них будет плавание, футбол. Сбор позволит любителям тенниса получить удовольствие, будет действенным и в плане тенниса, и в плане развлечений, и в плане познания новых элементов в тренировках.

Анастасия Павлюченкова в четвертьфинале Australian Open сыграет с Гарбинье Мугурусой.

В мужской сетке ни один представитель России не прошел дальше четвертого круга.

Вылет всех русских, кроме Павлюченковой, триллер Надаля и Кирьоса. Итоги 4-го круга AO

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