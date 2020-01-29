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Павлюченкова, которая была последней русской на Australian Open, уступила Мугурусе в 1/4 финала
А Халеп разгромила Анетт Контавейт – в полуфинале Симона сыграет как раз с Мугурусой.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла испанке Гарбинье Мугурусе в 1/4 финала Australian Open.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу 26-летней испанки. В полуфинале первого мэйджора сезона Мугуруса сыграет с представительницей Румынии Симоной Халеп. В своем матче Симона без дополнительных усилий расправилась с эстонкой Анетт Контавейт – 6:1, 6:1.
- Павлюченкова третий раз в карьере дошла до четвертьфинала Australian Open – ранее ей удавалось это в 2017 и 2019 годах.
- AO завершится 2 февраля. В прошлом году победительницей турнира в женском одиночном разряде стала японка Наоми Осака.
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