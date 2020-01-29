Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в полуфинал Australian Open. Он обыграл сотую ракетку мира – американца Тенниса Сандгрена – 6:3, 2:6, 2:6, 7:6(8), 6:3.

Матч продолжался 3 часа 26 минут, и в какой-то момент нервы швейцарского теннисиста сбоили. Роджер выругался, за что получил предупреждение. А теперь и штраф – его обязали выплатить 3 000 долларов.

Видео - «***** [черт]!» Федерер выругался, получил предупреждение и испепелил взглядом линейного судью 02:09

«Честно говоря, выразить разочарование в конкретный момент матча, который длился, не знаю, 15 часов – я думаю, это нормально. Мне показалось, судья немного перегнул. Обычно я не хожу по корту, выкрикивая всякое.

Можно подумать, весь стадион слышал. Но нет проблем, я приму это решение. На каком языке я выругался? Это была смесь [английского и швейцарского]. Очевидно, она [судья на линии] говорит на смеси языков. Не знал этого. В следующий раз наведу справки о судьях на линии», – цитирует Федерера express.co.uk.

За место в финале Роджер сыграет с Новаком Джоковичем.

На турнире не осталось ни одного представителя России.

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