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«В следующий раз наведу справки о судьях». Федерера оштрафовали на 3 тысячи долларов за ругань
Даже швейцарец не идеален.
Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в полуфинал Australian Open. Он обыграл сотую ракетку мира – американца Тенниса Сандгрена – 6:3, 2:6, 2:6, 7:6(8), 6:3.
Матч продолжался 3 часа 26 минут, и в какой-то момент нервы швейцарского теннисиста сбоили. Роджер выругался, за что получил предупреждение. А теперь и штраф – его обязали выплатить 3 000 долларов.
«Честно говоря, выразить разочарование в конкретный момент матча, который длился, не знаю, 15 часов – я думаю, это нормально. Мне показалось, судья немного перегнул. Обычно я не хожу по корту, выкрикивая всякое.
Можно подумать, весь стадион слышал. Но нет проблем, я приму это решение. На каком языке я выругался? Это была смесь [английского и швейцарского]. Очевидно, она [судья на линии] говорит на смеси языков. Не знал этого. В следующий раз наведу справки о судьях на линии», – цитирует Федерера express.co.uk.
- За место в финале Роджер сыграет с Новаком Джоковичем.
- На турнире не осталось ни одного представителя России.
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