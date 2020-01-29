Испанский теннисист Рафаэль Надаль в четырех сетах уступил австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале Australian Open – 6:7, 6:7, 6:4, 6:7.

Матч продолжался 4 часа 10 минут. Австриец 14 раз подал навылет против 11 эйсов у Надаля. Тим совершил 49 невынужденных ошибок, у Рафы – 33. Доминик мог заканчивать все раньше, но несколько раз ошибался в одном-двух мячах от победы. Пятая ракетка мира в доминирующем стиле переиграл фаворита турнира – возможно, это лучший шанс Тима на первый мэйджор в карьере.

В полуфинале 26-летний теннисист сыграет с представителем Германии Александром Зверевым. Вторая полуфинальная пара – Новак Джокович – Роджер Федерер.

Надаль лишь один раз побеждал на AO – в 2009 году.

У Тима это лучший результат в Мельбурне за всю карьеру – ранее он не заходил дальше 4-го раунда.

Он добирался до этой стадии в 2017 и 2018 годах. Российских представителей не осталось ни в мужской, ни в женской сетках турнира.

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