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Удивительный матч Федерера, вылет Надаля и Павлюченковой. Главные события 1/4 Australian Open
И как бонус – потенциальная свадьба Марии Шараповой.
Павлюченкова вылетела и оставила турнир без русского представительства
К сожалению, в полуфиналах Australian Open-2020 не будет российских спортсменов: последняя представительница России Анастасия Павлюченкова в 1/4 финала уступила испанке Гарбинье Мугурусе – 5:7, 3:6. Анастасия никогда не пробивалась в полуфиналы на мэйджорах – не получилось и на этот раз. А вот Мугуруса добыла для себя первый полуфинал за два года.
Тим оставил Надаля за бортом
Финалист Итогового турнира Доминик Тим отправил домой первую ракетку мира – Рафаэля Надаля. Все три победных сета Тим взял на тай-брейках: австриец прошелся по краешку пропасти, но все же шагнул в полуфинал. Там его уже ждет Александр Зверев, выбивший из турнира швейцарца Стэна Вавринку.
У Надаля попросили аккредитацию
Помните случай с Роджером Федерером в 2019 году, когда охранник не пускал его внутрь корта без пропуска? На этот раз подобная штука приключилась с Рафой Надалем. Кем бы ты ни был, правила для всех равны – именно такой философии придерживаются сотрудники Australian Open.
Джокович возглавит мировой рейтинг в случае победы
Вылет Надаля стал сигналом к тому, что в рейтинге ATP может смениться лидер. Если австралийский турнир снова покорится Новаку Джоковичу, то серб вернется на первую ступеньку пьедестала. В полуфинале Новаку предстоит схватка с Федерером.
Федерер отыграл 7 матчболов
Матч Роджера против американца Тенниса Сандгрена вылился в настоящий триллер. В четвертом сете Федерер ушел с семи матчболов: с трех на своей подаче в 10-м гейме и еще с четырех – на тай-брейке. «Мне снова повезло с брейком в пятом сете, а потом я хорошо подавал. Я не заслужил эту победу, но я выиграл и очень-очень рад», – заявил скромняга Роджер после матча.
Халеп без малейших шансов разбила Контавейт
В четвертьфиналах крупных турниров редко случаются подобные матчи: Симона Халеп за 54 минуты убрала с корта эстонку Анетт Контавейт, отдав его всего два гейма – 6:1, 6:1. В полуфинале Симону ждет выбившая Павлюченкову Мугуруса.
Джокович почтил память Брайанта
Новак не мог остаться в стороне от трагической смерти легенды НБА и вышел на матч против Милоша Раонича с нашивками в память о Коби. Прекрасный жест Джоковича, который к тому же показал прекрасный теннис, не отдав Милошу ни сета.
Тим забавно рухнул после удара Надаля
Один из хайлайтов четвертьфинальных матчей – удар Рафы Надаля, после которого Доминик Тим улетел в противоположную сторону от траектории мяча. К сожалению для испанца, этот яркий момент не помог ему победить.
Шарапова выходит замуж?
Пусть Мария Шарапова и вылетела уже в первом круге Australian Open, зато в ее жизни готовится куда более важное событие. Российская теннисистка сделала недвусмысленный намек фолловерам в инстаграме, выложив в сторис фото своей руки с кольцом на безымянном пальце. Как думаете, Маша действительно выходит замуж? Или это всего лишь обычное кольцо?
- Australian Open стартовал в ночь с 19 на 20 января и продлится до 2 февраля.
- Победители прошлого турнира – серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.
Мужская и женская сетки Australian Open