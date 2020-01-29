Удивительный матч Федерера, вылет Надаля и Павлюченковой. Главные события 1/4 Australian Open

Павлюченкова вылетела и оставила турнир без русского представительства

К сожалению, в полуфиналах Australian Open-2020 не будет российских спортсменов: последняя представительница России Анастасия Павлюченкова в 1/4 финала уступила испанке Гарбинье Мугурусе – 5:7, 3:6. Анастасия никогда не пробивалась в полуфиналы на мэйджорах – не получилось и на этот раз. А вот Мугуруса добыла для себя первый полуфинал за два года.

Видео - Павлюченкова вела с брейком в каждом сете против Мугурусы, но в шестой раз проиграла в 1/4 «Шлема» 03:05

Тим оставил Надаля за бортом

Финалист Итогового турнира Доминик Тим отправил домой первую ракетку мира – Рафаэля Надаля. Все три победных сета Тим взял на тай-брейках: австриец прошелся по краешку пропасти, но все же шагнул в полуфинал. Там его уже ждет Александр Зверев, выбивший из турнира швейцарца Стэна Вавринку.

Видео - Тим взял 3 тай-брейка и отправил Надаля домой. Скорее смотри, как это было 03:05

У Надаля попросили аккредитацию

Помните случай с Роджером Федерером в 2019 году, когда охранник не пускал его внутрь корта без пропуска? На этот раз подобная штука приключилась с Рафой Надалем. Кем бы ты ни был, правила для всех равны – именно такой философии придерживаются сотрудники Australian Open.

Видео - Охранник не хотел впускать Надаля на арену без аккредитации, как и Федерера в 2019-м 00:33

Джокович возглавит мировой рейтинг в случае победы

Вылет Надаля стал сигналом к тому, что в рейтинге ATP может смениться лидер. Если австралийский турнир снова покорится Новаку Джоковичу, то серб вернется на первую ступеньку пьедестала. В полуфинале Новаку предстоит схватка с Федерером.

Федерер отыграл 7 матчболов

Матч Роджера против американца Тенниса Сандгрена вылился в настоящий триллер. В четвертом сете Федерер ушел с семи матчболов: с трех на своей подаче в 10-м гейме и еще с четырех – на тай-брейке. «Мне снова повезло с брейком в пятом сете, а потом я хорошо подавал. Я не заслужил эту победу, но я выиграл и очень-очень рад», – заявил скромняга Роджер после матча.

Видео - Обзор эпичнейшего матча, в котором Федерер 7 раз находился на грани позора, но вышел в полуфинал 03:08

Халеп без малейших шансов разбила Контавейт

В четвертьфиналах крупных турниров редко случаются подобные матчи: Симона Халеп за 54 минуты убрала с корта эстонку Анетт Контавейт, отдав его всего два гейма – 6:1, 6:1. В полуфинале Симону ждет выбившая Павлюченкову Мугуруса.

Видео - Халеп включила режим уничтожения и снесла Контавейт с корта 02:59

Джокович почтил память Брайанта

Новак не мог остаться в стороне от трагической смерти легенды НБА и вышел на матч против Милоша Раонича с нашивками в память о Коби. Прекрасный жест Джоковича, который к тому же показал прекрасный теннис, не отдав Милошу ни сета.

Тим забавно рухнул после удара Надаля

Один из хайлайтов четвертьфинальных матчей – удар Рафы Надаля, после которого Доминик Тим улетел в противоположную сторону от траектории мяча. К сожалению для испанца, этот яркий момент не помог ему победить.

Видео - Надаль выполнил такой удар, что Тим упал на корт 00:36

Шарапова выходит замуж?

Пусть Мария Шарапова и вылетела уже в первом круге Australian Open, зато в ее жизни готовится куда более важное событие. Российская теннисистка сделала недвусмысленный намек фолловерам в инстаграме, выложив в сторис фото своей руки с кольцом на безымянном пальце. Как думаете, Маша действительно выходит замуж? Или это всего лишь обычное кольцо?

Australian Open стартовал в ночь с 19 на 20 января и продлится до 2 февраля.

Победители прошлого турнира – серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.

Мужская и женская сетки Australian Open

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