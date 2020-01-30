Американка Софиа Кенин в полуфинале Australian Open обыграла первую ракетку мира Эшли Барти – 7:6(6), 7:5.

Матч продолжался 1 час 45 минут. Игра была упорной – австралийка Барти не хотела расстраивать родные трибуны и очень старалась пробиться в первый финал домашнего мэйджора с 2013 года.

Она восемь раз подала навылет против всего двух эйсов у соперницы, но совершила 36 невынужденных ошибок – на 11 больше, чем у Кенин. Также Софиа лучше сыграла на приеме: она реализовала 2 брейк-пойнта из 4, Барти – 1 из 4. Американка взяла в два раза больше очков за счет активных действий – 33-16. В личном противостоянии Софиа сократила отставание – 2-4.

Софиа Кенин занимает 15-ю строчку в рейтинге WTA.

В финале она встретится с победителем пары Халеп – Мугуруса.

Кенин родилась в Москве в ноябре 1998-го, спустя несколько месяцев ее семья переехала в США.

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