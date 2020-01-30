Сербский теннисист Новак Джокович победил швейцарца Роджера Федерера в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 7:6(1), 6:4, 6:3.

Матч продолжался 2 часа 18 минут.

Федерер сделал больше эйсов (15 против 11), но допустил больше двойных ошибок – три против одной. У Роджера больше виннерсов (46:31), но меньше невынужденных ошибок допустил Джокович – 18, в то время как швейцарец сделал 35.

Серб увереннее подавал во всех компонентах. Он был лучше соперника в проценте попадания (73% против 65%), в выигранных ралли первым мячом (73% против 66%) и вторым мячом (54% против 42%).

В финале Новак встретится с победителем пары Доминик Тим – Александр Зверев.

Для Федерера и Джоковича это была 50-я очная встреча на профессиональном уровне. Ноле одержал 27-ю победу и еще сильнее оторвался от Роджера.

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