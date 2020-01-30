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Мугуруса обыграла Халеп и вышла в финал
Испанка впервые сыграет за австралийский титул.
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса обыграла румынку Симону Халеп в полуфинале Australian Open – 7:6(8), 7:5.
Матч продолжался 2 часа 5 минут. Мугуруса 10 раз подала навылет, ее оппонент – лишь дважды. Испанка совершила 44 невынужденные ошибки против 23 у Симоны и реализовала 4 брейк-пойнта из 14, в то время как соперника – 3 из 13.
Мугуруса уже побеждала на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, но впервые дошла до финала хардового мэйджора. Ее прежний лучший результат – четвертьфинал Australian Open-2017. Халеп упустила шанс побороться за титул впервые после поражения в финале в 2018 году.
- Симона занимает третью строчку рейтинга, Мугуруса – 32-ю.
- В финале Габринье сыграет с американкой Софией Кенин.
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