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Барти пришла на пресс-конференцию с маленькой племянницей
У первой ракетки мира есть отличное утешение после вылета в полуфинале – 12 недель назад она стала тетей.
Американка София Кенин в полуфинале Australian Open обыграла первую ракетку мира Эшли Барти – 7:6(6), 7:5.
Австралийская теннисистка остановилась в шаге от домашнего финала, но на пресс-конференции не выглядела слишком расстроенной. У этого есть маленькое, но вполне весомое объяснение – Барти пришла общаться с журналистами в компании маленькой племянницы.
«Это моя племянница, сестра только что родила ее, 11 или 12 недель назад. В этом и состоит жизнь, удивительно», – цитирует Барти ABC.
- В финале Кенин встретится с Гарбинье Мугурусой.
- Матч состоится в субботу, 1 февраля.
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