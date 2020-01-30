В первом сете полуфинала Australian Open Новак Джокович несколько раз сильно зажмуривался и интенсивно тер глаза. Он не прятался от неудачного старта принципиального матча против Роджера Федерера. Хоть и игра складывалась неровно: Ноле отдал две подачи в первых четырех геймах и иногда пулял мячи из выгодных позиций в аут. Было очень похоже на его проблемы с контактными линзами.

Зрение Джоковича ухудшилось в 2006 году, когда ему было всего лишь 18 лет. Серб только-только сменил тренера, и на одном из первых занятий Риккардо Пьятти заметил непорядок в ударах молодого теннисиста. «Кажется, он как-то странно смотрел на мяч, как-то не так наблюдал за его полетом, – сказал итальянец. – Не могу вспомнить точно, что это было, но я тут же вспомнил, как у Горана Иванишевича были проблемы с глазами. И когда он их решил, то выиграл Уимблдон».

Пьятти спросил у Новака, проверял ли он когда-либо зрение, и после ожидаемого «Нет» отправил паренька в Сербию на обследование. Офтальмологи быстро нашли серьезные проблемы, которые требовали корректировки. С тех пор Джокович постоянно носит на корте линзы, а в обычной жизни позволяет себе очки в стильной оправе.

Новак Джокович в очках, 2016 годGetty Images

Первые трудности возникли в 2010 году на Итоговом турнире в Лондоне. В матче группового этапа с Рафаэлем Надалем при счете 5:5 в первом сете у Новака линза ушла чуть в сторону от зрачка и оставила серба почти слепым. «Это просто невероятно, со мной такого в жизни не случалось», – говорил Джокович.

Он перепробовал три разных типа контактных линз и ничего не помогло. В итоге Джокер проиграл Надалю – 5:7, 2:6. Из десяти следующих геймов он отдал восемь. «Ничего не видел правым глазом, особенно на приеме, – разочарованно махал головой теннисист. – С линзами и раньше случались неприятности, но я устранял их за 10 секунд – поправил пальцем и все окей. А тут ты выходишь на корт, и что-то случается с глазами – самой важной деталью для твоего тела, координации, зрения, да вообще всего. И нужно время, чтобы сделать все правильно, а у меня его не было. Все подгоняют: осталось три минуты, осталось 30 секунд, давай на корт, играй матч, делай что-нибудь. Очень разочарован, что такая мелочь может повлиять на встречу».

В 2016-м из-за зрения Новаку пришлось даже сниматься с турнира по ходу матча. Он вышел на четвертьфинал против Фелисиано Лопеса на турнире в Дубае. Серб до приезда в ОАЭ имел серию из 17 финалов ATP подряд, но уже в первом сете проиграл испанцу 3:6 и быстренько отказался от дальнейшей борьбы. «Занес в глаз инфекцию по прилету в Дубай и затем подхватил сильную аллергию, – объяснял журналистам Джокович, сидя в солнцезащитных очках в 22:00. – Мне сказали не носить линзы, потому что будет только хуже. Но я надел их только вчера на 1/8 и сегодня и больше к ним не прикасался».

Уже на Australian Open-2020 проблемы с линзами появились вновь, но они, скорее, были похожи на траблы с их ношением, чем на глазную инфекцию. В четвертьфинале против канадца Милоша Раонича Новак уверенно вел 2-0 по сетам, но третья партия давалась ему с трудом. При счете 4:4 и подаче Милоша Ноле поднял руку и попросил у судьи на вышке медицинский таймаут. «Можешь, пожалуйста, взять упаковку с линзами у моего бокса?» – сказал Джокович боллбою. И добавил: «Мне нужно уйти, потому что я ничего не вижу».

Раонича это люто разозлило, и все претензии достались не ушедшему сопернику, а эмпайру. «Это какое-то дерьмо. Он что, не мог подождать конца сета?» – кипятился Милош. «А что если я скажу вам, что тоже ношу контактные линзы и тоже иногда испытываю такие же сложности?» – успокаивал арбитр канадца. После вынужденного перерыва и замены оборудования в зрачках Ноле заработал еще четыре брейк-поинта, но не вырвал подачу и уделал Раонича на тай-брейке (7-1). «Еще раз прошу прощения у Милоша. Это не специально и не тактический ход, последние геймы я ничего не видел, так что должен был поменять линзы», – сказал серб после матча.

В игре против Федерера Новак снова опасно тер глаза и намекал, что с ними что-то не так, но медицинский тайм-аут на этот раз не потребовался. Непонятно, почему Джокович не сделает операцию по коррекции зрения и навсегда не распрощается с очками. Кажется, что суперзвездам с миллионными гонорарами легче лечь под лазер и забыть про выпадающие линзы. Но у серба на эту проблему другая точка зрения.

Новак Джокович – Роджер Федерер – 7:6 (1), 6:4, 6:3

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