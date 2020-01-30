Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал критику теннисного сообщества в адрес легендарной Маргарет Корт из-за ее гомофобных высказываний.

«Я видел фото, видел плакат. Честно говоря, я не сильно изучал эту историю. Я знаю, что сказала Маргарет Корт. Есть очевидная разница во мнениях. Маргарет – великая чемпионка, герой австралийского и мирового тенниса. Одна из самых важных теннисисток в истории. Конечно, когда она говорит что-то подобное, будут серьезные последствия.

Очевидно, что я не поддерживаю то, что она сказала. Не думаю, что это было правильно. Но, вероятно, у нее есть причины, и мы должны уважать ее мнение. Вот и все. Что касается инициативы Джона и Мартины, я не могу много о ней сказать. Я не очень в курсе того, что они затеяли. Я понимаю, что многих людей задели заявления Маргарет. Мне это полностью понятно», – заявил Джокович.

Новак упомянул инициативу Мартины Навратиловой и Джона Макинроя о переименовании второй по значимости арены Australian Open, имя которой носит Корт.

Маргарет – 24-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

В декабре прошлого года Корт раскритиковала сексуальные меньшинства.

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