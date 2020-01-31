На Australian Open завершился финальный матч в парном разряде среди женщин.

Титул выиграли Тимеа Бабош и Кристина Младенович – со счетом 6:2, 6:1 они разгромили Су-Вэй Сьех и Барбору Стрыцову. Матч продлился 1 час 14 минут.

Оба дуэта по разу подали навылет и по разу ошиблись на подаче. Победительницы реализовали шесть брейк-пойнтов из 10, Сьех и Стрыцова воспользовались возможностью взять чужую подачу только один раз из семи.

Бабош и Младенович взяли третий совместный титул на турнирах «Большого шлема». У них за плечами победы на Australian Open-2018 и «Ролан Гаррос»-2019

Также француженка побеждала на «Ролан Гаррос»-2016 с Каролин Гарсией.



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