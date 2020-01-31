Австриец Доминик Тим победил немца Александра Зверева в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 3:6, 6:4, 7:6(3), 7:6(4).

Матч продолжался 3 часа 42 минуты. Тим реже подавал навылет (10-16), допустил больше двойных ошибок (4-3), реализовал меньше брейк-пойнтов (4/9 против 5/14), но лучше держал первую подачу (77%-68%) и чуть-чуть выиграл больше очков за счет активных действий (43-42).

В личном противостоянии превосходство австрийца стало почти четырехкратным – 7-2.

Доминику предстоит первый финал хардового «Шлема». Его соперник – семикратный чемпион АО Новак Джокович.

В личном противостоянии Тим уступает сербу – 4-6. Но на мэйджорах преимущество у австрийца – 2-1. Все три встречи прошли на «Ролан Гаррос».

Ранее Тим дважды выходил в финал «Ролан Гаррос», но оба раза проигрывал Рафаэлю Надалю. В Мельбурне он победил Рафу в четвертьфинале

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