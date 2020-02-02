Серб Новак Джокович в финале Открытого чемпионата Австралии обыграл австрийца Доминика Тима – 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4.

Матч продолжался 3 часа 59 минут.

Тим был лучше на подаче – сделал 13 эйсов (против девяти у соперника), и оба теннисиста совершили по пять двойных ошибок.

Но Новак был точнее при вводе мяча в игру. У него 65% на первой подаче и 76% выигранных ралли, а также 51% взятых мячей на второй подаче.

При этом у Тима больше виннерсов, чем у Джоковича – 55 против 46 у серба. У обоих соперников по 57 невынужденных ошибки.

Джокович выиграл Australian Open в восьмой раз и улучшил собственный рекорд на этом турнире «Большого шлема». По шесть титулов у Роя Эмерсона из любительской эры, а также у Роджера Федерера.

Ноле ни разу не уступал в финале австралийского мэйджора – у него восемь побед в восьми решающих матчах.

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