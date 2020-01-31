Джокович сокрушил Федерера, американка из Москвы выбила Барти. Главные события 1/2 Australian Open

Джокович идет за восьмым титулом AO

В первом мужском полуфинале встретились вторая и третья ракетки мирового рейтинга – Новак Джокович и Роджер Федерер. Швейцарец уверенно начал встречу и доминировал на старте первого сета, но на большее ветерана не хватило. Серб врубил режим короля и порхал по корту, успевал к укороченным и исполнял космические дроп-шоты. Для теннисистов это была 50-я очная встреча на профессиональном уровне. Ноле одержал 27-ю победу и еще сильнее оторвался от Роджера.

В случае победы в финале Джокович вернется на первую строчку рейтинга – отличная мотивация для серба, вышедшего в восьмой финал Мельбурна. Во всех предыдущих матчах на титул победа доставалась Новаку.

Видео - Резвый старт Федерера и последующие подвиги Джоковича в юбилейной 50-й встрече Ноле и Роджера 04:01

Первый хардовый финал Тима

Во втором полуфинале зарубились вечно молодые и перспективные Александр Зверев и Доминик Тим. Более возрастной австриец решил, что у 22-летнего немца все еще впереди и расправился с ним в четырех партиях – 3:6, 6:4, 7:6(3), 7:6(4). Зверев забрал первый сет и рубился с Тимом на тай-брейках в третьем и четвертом, итогом эффектного матча стал первый для Доминика финал хардового «Шлема». В личном противостоянии Тим уступает Джоковичу – 4-6. Но на мэйджорах преимущество у австрийца – 2-1. Правда, все три встречи прошли на «Ролан Гаррос».

Видео - Смэш с задней линии, удар в падении и другая сочность полуфинала между Зверевым и Тимом 03:09

21-летняя американка родом из Москвы выбила первую ракетку мира

У дам все было менее предсказуемо – первая ракетка мира Эшли Барти при родных трибунах уступила 21-летней американке Софии Кенин. Девушка родилась в Москве, но через несколько месяцев после ее появления на свет семья переехала в Штаты. Матч продолжался 1 час 45 минут – Барти не хотела расстраивать родные трибуны и в обоих сетах рубилась до конца. Эшли упустила шанс на первый финал домашнего мэйджора с 2013 года, а Кенин вышла в первый матч за титул «ТБШ» в карьере.

Видео - 21-летняя Кенин сокрушила первую ракетку мира и Арену Рода Лэйвера на пути в первый финал 03:09

Камбэк Мугурусы

Испанка Мугуруса куда-то пропала после победы на Уимблдоне-2017 и занимает лишь 32-ю строчку рейтинга WTA. Тем удивительнее выглядела ее победа над третьей ракеткой мира Симоной Халеп – Мугуруса была очень активна и в доминирующем стиле переиграла фаворита со счетом 7:6(8), 7:5. Гарбинье 10 раз подала навылет, ее оппонент – лишь дважды. Испанка совершила 44 невынужденные ошибки против 23 у Симоны, и это не помешало ей выйти в первый австралийский финал.

Видео - Мугуруса додавила Халеп и впервые ворвалась в финал хардового «Шлема» 03:08

Australian Open стартовал в ночь с 19 на 20 января и продлится до 2 февраля.

Победители прошлого турнира – серб Новак Джокович и японка Наоми Осака.

Мужская и женская сетки Australian Open

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте