Американская теннисистка София Кенин обыграла испанку Гарбинье Мугурусу в финале Australian Open – 4:6, 6:2, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 10 минут. Кенин 2 раза подала навылет, ее оппонент – 9. София совершила 23 невынужденные ошибки против 44 у Гарбинье и реализовала 4 брейк-пойнта из пяти, в то время как соперника – 2 из 12.

Кенин ведет в личных встречах против Мугурусы со счетом 2-0.

После победы в Мельбурне Кенин войдет в топ-10.

Мугуруса занимает 36 строчку рейтинга.

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