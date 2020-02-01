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Кенин обыграла Мугурусу и взяла Australian Open
21-летняя американка взяла мэйджор в Мельбурне.
Американская теннисистка София Кенин обыграла испанку Гарбинье Мугурусу в финале Australian Open – 4:6, 6:2, 6:2.
Матч продолжался 2 часа 10 минут. Кенин 2 раза подала навылет, ее оппонент – 9. София совершила 23 невынужденные ошибки против 44 у Гарбинье и реализовала 4 брейк-пойнта из пяти, в то время как соперника – 2 из 12.
Кенин ведет в личных встречах против Мугурусы со счетом 2-0.
- После победы в Мельбурне Кенин войдет в топ-10.
- Мугуруса занимает 36 строчку рейтинга.
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