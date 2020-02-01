В кинематографе очень часто случается, когда блиставшие в детстве звезды проваливали взрослую карьеру. Макалей Калкин из «Один дома», сестры Эшли и Мэри-Кейт Олсен («Двое: Я и моя тень») или Эдвард Ферлонг («Терминатор-2: Судный день») – все они стали заложниками одной роли. Нечто похожее могло произойти и с главным талантом нулевых из мира тенниса – Соней Кенин.

В пять лет ее отец Александр создал посвященный дочери сайт, благодаря которому девчонку заметили и пригласили в академию известного тренера Рики Макки, воспитавшего Шарапову, Роддика и других звезд. Через три года фото Кенин украсило обложку журнала Профессиональной теннисной ассоциации США. «Она самая талантливая малышка, которую я видел», – восхищался Макки.

Популярность заводной девочки без слабых мест возросла после передачи о ней на Tennis Channel. С Соней фотографировалась Шарапова, опекала Курникова и носила на руках Клийстерс. Кенин посещала тренировки топов и была маленьким комочком нежности, который все хотят обнять и подарить ценный совет.

Соня имела такую возможность благодаря отцу, который тратил все заработанные деньги на прогресс дочери – история их семьи напоминает прорыв Марии и Юрия Шараповых. Светлана и Александр Кенины эмигрировали из Москвы в Нью-Йорк еще в 1987 году, добравшись в Штаты транзитом через Австрию и Италию. «У нас было всего 300 долларов. Я изучал программирование и подрабатывал в автосервисе по ночам, а жена трудилась медсестрой», – рассказал Кенин-старший.

Становление в США затянулось – даже после десяти лет в Америке у Кениных не было уверенности в будущем в новой стране. В 1998-м Светлана забеременела и, опасаясь, что не справится с опекой ребенка при пропадавшем постоянно на работе муже, вернулась в Москву. Соня родилась в России, бабушка помогала с пеленками и ночными кормлениями, и только через полтора года Кенины вернулись в Америку. Александр перевез семью во Флориду, где и началось теннисное становление Софии. «Я хотел, чтобы у дочери была американская мечта. Рад, что все усилия не прошли даром», – сияет Кенин-старший.

Александр Кенин – отец Софии КенинGetty Images

Постепенно у нежной милашки Сони прорезались коготки. В 16 лет она поднялась на второе место в юниорском рейтинге и дебютировала на взрослом US Open. Через три года американка вошла в топ-50 и грохнула на «Ролан Гаррос» Серену Уильямс. Первый титул WTA девушка взяла в Хобарте, не проиграв ни сета, после чего до конца 2019 года взяла трофеи на Мальорке и Гуанчжоу. Кенин закончила год на 14-м месте и получила награду WTA «Самый совершенный игрок года». Она стала первой американкой, получившей эту премию со времен Серены в 1999 году.

Александр Кенин – единственный тренер в карьере дочери. Соня признается, что они общаются на смеси русского и английского языков, но на этом связь с Россией заканчивается. Девушка говорит, что она на 100 процентов американка и всегда это демонстрирует. На финал Australian Open против Мугурусы она вышла с ракеткой, обод которой окрашен в цвета американского флага. Правда, это не помешало ей получить наставления перед игрой от другой москвички, экс-первой ракетки мира Динары Сафиной.

София Кенин – победитель Australian Open-2020Getty Images

Победить Мугурусу американке помогла ее главная фишка – способность разрушать игру соперников. Против таких мощных исполнителей, как Мугуруса, она использует силу ударов соперниц, а в матчах против быстрых и подвижных игроков перехватывает инициативу и действует первым номером. До Australian Open Кенин никогда не проходила на «Шлемах» дальше четвертого круга, а теперь 21-летняя теннисистка стала самой молодой чемпионкой Мельбурна после 20-летней Марии Шараповой в 2008-м. По итогам турнира Кенин дебютирует в топ-10 и станет седьмой ракеткой мира.

Голливудской звезде Леонардо Ди Каприо понадобилось шесть номинаций и 41 год жизни для получения «Оскара». Соня Кенин сохранила юношеское обаяние и привлекательность, невероятно прибавила в игре и взяла главную теннисную статуэтку с первой попытки.

София Кенин – Гарбинье Мугуруса – 4:6, 6:2, 6:2

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