Eurosport

Переводы Кенин и двойные ошибки Мугурусы, определившие чемпионку Australian Open

Переводы Кенин и двойные ошибки Мугурусы, определившие чемпионку Australian Open
Eurosport

15 мин. назадОбновлено 5 мин. назад

21-летняя София Кенин впервые стала победительницей турнира «Большого Шлема».

По теме

Australian Open
31 января на сайтах Eurosport отключат комментарии.Все подробности здесь