На старте второй недели казалось, что третий мельбурнский финал Рафаэль Надаль – Новак Джокович неотвратим. Но Доминик Тим наложил вето на классику и одолел испанца в четырех сетах. Теперь австрийцу предстоит повторить подвиг Стэна Вавринки: на АО-2014 швейцарец победил Джоковича в четвертьфинале, а Надаля – в матче за титул. Больше никому не удавалось на одном «Шлеме» превозмочь и Рафу, и Ноле – даже Роджеру Федереру и Энди Маррею.

Тим постепенно становится крайне неудобным соперником для Джоковича – 4 победы в последних 5 очных матчах. До ноября 2019-го Доминик обыгрывал Новака только на любимом грунте, но Итоговый турнир показал: Тим готов брать верх и на харде – 6:7(5), 6:3, 7:6(5).

Правда, в конце сезона Джокович явно находился не в лучшей форме, а в Мельбурне с ним творятся чудеса. Например, год назад серб шел по сетке заметно тяжелее Надаля, который вообще до финала не отдал ни сета. Но в главном матче Ноле впечатал испанца в корт. В конце концов, Australian Open – лучший турнир в карьере Ноле: если он доходил хотя бы до полуфинала, то обязательно брал титул.

Одно лишь надо Джоковичу помнить – с Тимом лучше не доводить дело до тай-брейка: против Рафы и Саши Зверева австриец выбил 5 из 5.

Кто что сказал

Доминик Тим: «Я выиграл большинство [последних наших] встреч, но не думаю, что это имеет серьезное значение. Здесь Новак находится в абсолютной зоне комфорта. Он всегда показывает свой лучший теннис в Австралии – так продолжается уже много-много лет. Ожидаю, что в финале будет то же самое. Мне остается лишь вновь сыграть в свой лучший теннис и, конечно, оглядываться на наши предыдущие матчи – попытаться повторить лучшие аспекты игры, которые мне удались тогда».

Новак Джокович: «Доминик выиграл наш последний очный матч в Лондоне. Он выдал потрясающий матч против Рафы. Безусловно, он один из лучших теннисистов в мире. Он заслужил быть в финале. Доминик очень улучшил игру на харде, поскольку его теннис больше подходит медленным покрытиям.

Грунт – это, безусловно, любимое его покрытие. Но я думаю, что триумф в Индиан-Уэллс в прошлом году с победой над Роджером в финале, придал Тиму уверенности, что он способен брать большие титулы и на других покрытиях».

Цифры говорят

Джокович может стать третьим теннисистом, который выиграл один «Шлем» не меньше 8 раз. Прежде это удавалось лишь Рафаэлю Надалю (12 титулов «Ролан Гаррос») и Роджеру Федереру (8 титулов Уимблдона).

15-0 – такова статистика Новака в финалах/полуфиналах Открытого чемпионата Австралии.

Джокович идет за 17-м «Шлемом» в карьере. Его соперник сыграет в финале мэйджора лишь в третий раз – два предыдущих титульных матча (оба – на «Ролан Гаррос») Тим проиграл.

Доминик может стать первым теннисистом, рожденным в 1990-е, который взял «Шлем» в мужском одиночном разряде.

Джокович ведет в личном противостоянии с Тимом – 6-4. Но 4 победы Доминика пришлись на их 5 последних матчей.

Тим ведет в противостоянии с Джоковичем на мэйджорах – 2-1. Но все три встречи состоялись на грунте «Ролан Гаррос».

За последние 12 месяцев Доминик выиграл 7 из 9 матчей против Биг-3: 3-0 с Федерером, 2-1 с Джоковичем, 2-1 с Надалем.

Только Надаль (9), Федерер (6) и Вавринка (3) побеждали Джоковича на «Шлемах» чаще Тима (2).

Котировки букмекеров

Здесь никаких сюрпризов. Именитый серб считается явным фаворитом в титульном матче.

Победа Тима: 4,21

Победа Джоковича: 1,26

Когда и где смотреть

Мужской финал в одиночном разряде пройдет на Арене «Рода Лэйвера» 2 февраля вторым запуском после парного финала, но не раньше 11:30 мск. Eurosport 1 покажет главный матч зимы в прямом эфире, а Eurosport.ru проведет прямую текстовую трансляцию.

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