Диана Джокович накануне финала Australian Open-2020 порассуждала о взаимоотношениях ее сына с болельщиками.

«Новак – ментальная глыба. Я испытываю колоссальный стресс, когда смотрю за ним, как он играет, как сражается против трибун. Я им восхищаюсь. Федерер добился выдающихся результатов, тут не о чем спорить. Надеюсь, Новак однажды обойдет его.

Это [финал Уимблдона-2019] был самый тяжелый матч, который я когда-либо смотрела в своей жизни. Публика была невыносимой, все кричали: «Роджер, Роджер!» Нас было совсем немного.

Думаю, сейчас люди начали менять свое мнение на счет Новака, они понимают, что у них есть не только Федерер и Надаль. Их возвеличивают настолько, что другим не остается места.

Посмотрите, каково было отношение болельщиков и кто больше выиграл за последние десять лет. Безусловно среди них есть завистники, но что поделать. Думаю, 99% нормальных людей любят Новака», – сказала Диана в интервью Sport Klub.

2 февраля Джокович сыграет в финале Australian Open с Домиником Тимом.

Новак может повторить достижение Рафы и Роджера. Перед финалом Тим – Джокович

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