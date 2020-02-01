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Мать Джоковича: «Нормальные люди любят Новака. Они понимают, что есть не только Федерер и Надаль»
Мать 16-кратного победителя турниров «Большого шлема» призналась, что финал сына против Роджера Федерера на Уимблдоне-2019 был самым тяжелым в ее жизни.
Диана Джокович накануне финала Australian Open-2020 порассуждала о взаимоотношениях ее сына с болельщиками.
«Новак – ментальная глыба. Я испытываю колоссальный стресс, когда смотрю за ним, как он играет, как сражается против трибун. Я им восхищаюсь. Федерер добился выдающихся результатов, тут не о чем спорить. Надеюсь, Новак однажды обойдет его.
Это [финал Уимблдона-2019] был самый тяжелый матч, который я когда-либо смотрела в своей жизни. Публика была невыносимой, все кричали: «Роджер, Роджер!» Нас было совсем немного.
Думаю, сейчас люди начали менять свое мнение на счет Новака, они понимают, что у них есть не только Федерер и Надаль. Их возвеличивают настолько, что другим не остается места.
Посмотрите, каково было отношение болельщиков и кто больше выиграл за последние десять лет. Безусловно среди них есть завистники, но что поделать. Думаю, 99% нормальных людей любят Новака», – сказала Диана в интервью Sport Klub.
- 2 февраля Джокович сыграет в финале Australian Open с Домиником Тимом.
Новак может повторить достижение Рафы и Роджера. Перед финалом Тим – Джокович