Новак Джокович наехал на судью финала Australian Open против Доминика Тима.

Серб слишком долго готовился ввести мяч, и судья на вышке оштрафовал его за затяжку времени, лишив первой подачи. Ноле проиграл гейм и в ярости припустил на скамейку. По пути он похлопал судью на вышке по кроссовку, а после выдал тираду в его адрес.

«Ты оставишь о себе след этим матчем, отличная работа, мужик. Особенно во втором [сете]. Ты сделал себе имя, отличная работа», – выдал Новак.

Видео - Джокович сорвался на судью, оштрафовавшего его за затяжку времени 02:13

Действия теннисиста могут квалифицировать как рукоприкладство по отношению к арбитру, максимальный штраф – 20 тысяч долларов.

У Новака планомерно сдают нервы – в первом сете он сорвался на фанатов, крикнувших ему под руку. «Заткнитесь, ***** [блин]!», – заорал он трибунам после проигранного мяча.

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В матче идет решающий пятый сет.

Ранее Новак сыграл семь финалов на Australian Open и выиграл все из них.

Новак может повторить достижение Рафы и Роджера. Перед финалом Тим – Джокович

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