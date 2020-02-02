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«Ты сделал себе имя, отличная работа». Ноле наехал на судью, оштрафовавшего его за затяжку времени

«Ты сделал себе имя, отличная работа». Ноле наехал на судью, оштрафовавшего его за затяжку времени
Eurosport

14 мин. назад

У фаворита финала сдают нервы.

Новак Джокович наехал на судью финала Australian Open против Доминика Тима.

Серб слишком долго готовился ввести мяч, и судья на вышке оштрафовал его за затяжку времени, лишив первой подачи. Ноле проиграл гейм и в ярости припустил на скамейку. По пути он похлопал судью на вышке по кроссовку, а после выдал тираду в его адрес.

«Ты оставишь о себе след этим матчем, отличная работа, мужик. Особенно во втором [сете]. Ты сделал себе имя, отличная работа», – выдал Новак.

Видео - Джокович сорвался на судью, оштрафовавшего его за затяжку времени

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Действия теннисиста могут квалифицировать как рукоприкладство по отношению к арбитру, максимальный штраф – 20 тысяч долларов.

У Новака планомерно сдают нервы – в первом сете он сорвался на фанатов, крикнувших ему под руку. «Заткнитесь, ***** [блин]!», – заорал он трибунам после проигранного мяча.

Видео - «Закрой, ***** [блин], рот». Джокович психанул из-за криков с трибун

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  • В матче идет решающий пятый сет.
  • Ранее Новак сыграл семь финалов на Australian Open и выиграл все из них.

Новак может повторить достижение Рафы и Роджера. Перед финалом Тим – Джокович

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