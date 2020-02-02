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Джокович проваливался в бездну и чуть не проиграл финал. Помог гигантский тайм-аут

Джокович проваливался в бездну и чуть не проиграл финал. Помог гигантский тайм-аут
Данил Тармасинов

36 мин. назад

Снова затащил в Мельбурне.

Новак Джокович не знает, что это такое – проигрывать в финале австралийского чемпионата. Он впервые появился в решающем матче Мельбурна 21-летним мальчишкой, а в 2020-м уехал отсюда с восьмым титулом. У него столько же кубков из австралийского «ТБШ», сколько, например, у Федерера с Уимблдона, а ведь никто не сомневается, что Роджер навсегда повенчан с Лондоном.

И это еще сильнее чувствуется от осознания того факта, как близок был Джокович к провалу. В это невозможно было поверить в стартовых геймах, когда Доминик Тим не знал, как спастись от точных ударов серба. Для наследного грунтового Принца финал в Австралии был первым вне «Ролан Гарроса», и на харде поначалу он ощущал себя очень неуверенно.

И за таким неровным стартом Тима никто не замечал, что и Джоковичу некомфортно вступать в этот матч. Быстрые первые брейки замаскировали все проблемы Ноле, но все демоны полезли из серба ближе к концу сета. Когда в девятом гейме при счете 4:4 ему под руку крикнул какой-то болельщик, Новак сорвался и крикнул: «Закрой, ***** [блин], рот» – странное поведение для человека, сконцентрированного на собственном теннисе в важном матче.

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Главные кошмары Джокера начались, когда Доминик обрел душевное равновесие и гармонию с самим собой. У австрийца не было идеальной точности или роскошно уложенных мячей по линиям. У него порой шатался бекхэнд и не всегда проходили удары в коридор, иногда западал обратный кросс и исчезала стабильная подача во второй квадрат.

Но при этом у Новака случались просто необъяснимые вещи для такого великого чемпиона, как, например, две двойные ошибки за один гейм, в том числе, одна на брейк-пойнте.

И одновременно с этим можно понять, как на Джоковича повлиял арбитр на вышке – да, фаворит и правда много времени возится с подачей, и ограничение тайминга есть в правилах. Но после долгих розыгрышей логично давать теннисистам чуть больше отведенных секунд на восстановление, хотя судья Дамьен Дюмусуа четко следовал не им написанному кодексу. Все произошло в ключевом моменте второго сета, и после поражения в этом гейме игра Новака покатилась с горочки.

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Серб вовремя взял медицинский перерыв. За три минуты в подтрибунном помещении и после пятиминутной паузы между третьей и четвертой партией Джокович вернулся на корт более собранным и сконцентрированным. Даже по статистике заметно, как преобразился Ноле – до тайм-аута он делал по 13-14 невынужденных ошибок за сет и стрелял ненужным двойными. Сколько ударов Новак сорвал в четвертой партии? Всего лишь пять, при том что число активно выигранных мячей особо не изменилось.

И дальше Джокович уже не терял этот вайб до самого конца. Было очень хорошо видно, как Тим держит ритм и не проседает физически, иногда взвинчивает скорости до нужной отметки, но все равно чаще пуляет мячи в гигантские ауты и не выдерживает простого обмена ударами без обострений. Без умения в такие моменты оставаться лучшей версией себя Новак никогда бы не выиграл турниры «Большого шлема», особенно 16 предыдущих.

Новак Джокович, Australian Open 2020

Новак Джокович, Australian Open 2020Getty Images

Вполне возможно, что к Доминику Тиму еще придет осознание того, как именно нужно проводить тайм-ауты, чтобы после них возвращаться на корт машиной по расстреливанию линий. Теннис тем и прекрасен, что никого никогда не волнуют события из прошлого сета – все начинается заново, и каждый раз нужно с новой силой доказывать, что ты здесь лучше всех.

В мельбурнском финале-2020 оба игрока в разные периоды матча торжественно погибали, царственно оживали и под героическую музыку снова погибали. И Тим, и Джокович вынесут из этого невероятный опыт, которые сделает их сильнее. Доми в частности хорошенько запомнит тот период, в котором он преодолел неудачный старт и летал по корту во втором и третьем сетах. А Ноле изучит и сделает выводы из момента, когда он летел в пропасть, вовремя остановился и развернул самолет в другую сторону – к победе.

Если серб с австрийцем встретятся где-то на высоких стадиях «Ролан Гаррос», любимом покрытии Тима, то их матч однозначно попадет в категорию «маст си». Как минимум за то, чтобы увидеть, какие выводы вынесли и какие уроки освоили оба теннисиста.

Новак Джокович – Доминик Тим – 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4

Еще раз насладись финалом Тим – Джокович, в котором не без труда возобладал опыт

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