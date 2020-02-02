Новак Джокович не знает, что это такое – проигрывать в финале австралийского чемпионата. Он впервые появился в решающем матче Мельбурна 21-летним мальчишкой, а в 2020-м уехал отсюда с восьмым титулом. У него столько же кубков из австралийского «ТБШ», сколько, например, у Федерера с Уимблдона, а ведь никто не сомневается, что Роджер навсегда повенчан с Лондоном.

И это еще сильнее чувствуется от осознания того факта, как близок был Джокович к провалу. В это невозможно было поверить в стартовых геймах, когда Доминик Тим не знал, как спастись от точных ударов серба. Для наследного грунтового Принца финал в Австралии был первым вне «Ролан Гарроса», и на харде поначалу он ощущал себя очень неуверенно.

И за таким неровным стартом Тима никто не замечал, что и Джоковичу некомфортно вступать в этот матч. Быстрые первые брейки замаскировали все проблемы Ноле, но все демоны полезли из серба ближе к концу сета. Когда в девятом гейме при счете 4:4 ему под руку крикнул какой-то болельщик, Новак сорвался и крикнул: «Закрой, ***** [блин], рот» – странное поведение для человека, сконцентрированного на собственном теннисе в важном матче.

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Главные кошмары Джокера начались, когда Доминик обрел душевное равновесие и гармонию с самим собой. У австрийца не было идеальной точности или роскошно уложенных мячей по линиям. У него порой шатался бекхэнд и не всегда проходили удары в коридор, иногда западал обратный кросс и исчезала стабильная подача во второй квадрат.

Но при этом у Новака случались просто необъяснимые вещи для такого великого чемпиона, как, например, две двойные ошибки за один гейм, в том числе, одна на брейк-пойнте.

И одновременно с этим можно понять, как на Джоковича повлиял арбитр на вышке – да, фаворит и правда много времени возится с подачей, и ограничение тайминга есть в правилах. Но после долгих розыгрышей логично давать теннисистам чуть больше отведенных секунд на восстановление, хотя судья Дамьен Дюмусуа четко следовал не им написанному кодексу. Все произошло в ключевом моменте второго сета, и после поражения в этом гейме игра Новака покатилась с горочки.

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Серб вовремя взял медицинский перерыв. За три минуты в подтрибунном помещении и после пятиминутной паузы между третьей и четвертой партией Джокович вернулся на корт более собранным и сконцентрированным. Даже по статистике заметно, как преобразился Ноле – до тайм-аута он делал по 13-14 невынужденных ошибок за сет и стрелял ненужным двойными. Сколько ударов Новак сорвал в четвертой партии? Всего лишь пять, при том что число активно выигранных мячей особо не изменилось.

И дальше Джокович уже не терял этот вайб до самого конца. Было очень хорошо видно, как Тим держит ритм и не проседает физически, иногда взвинчивает скорости до нужной отметки, но все равно чаще пуляет мячи в гигантские ауты и не выдерживает простого обмена ударами без обострений. Без умения в такие моменты оставаться лучшей версией себя Новак никогда бы не выиграл турниры «Большого шлема», особенно 16 предыдущих.

Новак Джокович, Australian Open 2020Getty Images

Вполне возможно, что к Доминику Тиму еще придет осознание того, как именно нужно проводить тайм-ауты, чтобы после них возвращаться на корт машиной по расстреливанию линий. Теннис тем и прекрасен, что никого никогда не волнуют события из прошлого сета – все начинается заново, и каждый раз нужно с новой силой доказывать, что ты здесь лучше всех.

В мельбурнском финале-2020 оба игрока в разные периоды матча торжественно погибали, царственно оживали и под героическую музыку снова погибали. И Тим, и Джокович вынесут из этого невероятный опыт, которые сделает их сильнее. Доми в частности хорошенько запомнит тот период, в котором он преодолел неудачный старт и летал по корту во втором и третьем сетах. А Ноле изучит и сделает выводы из момента, когда он летел в пропасть, вовремя остановился и развернул самолет в другую сторону – к победе.

Если серб с австрийцем встретятся где-то на высоких стадиях «Ролан Гаррос», любимом покрытии Тима, то их матч однозначно попадет в категорию «маст си». Как минимум за то, чтобы увидеть, какие выводы вынесли и какие уроки освоили оба теннисиста.

Новак Джокович – Доминик Тим – 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4

Еще раз насладись финалом Тим – Джокович, в котором не без труда возобладал опыт

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