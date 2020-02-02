Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался касательно финала Australian Open между Новаком Джоковичем и Домиником Тимом, в котором серб одержал победу – 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4. Кроме того, Тарпищев спрогнозировал победу Даниила Медведева на одном из будущих мэйджоров.

«Игра очень хорошая и абсолютно равная. По ходу матча происходили перепады: первым подсел Джокович, а к концу – Тим. Здесь все могло случиться. Для Джоковича это был важный матч, до этого он четыре игры подряд проиграл Тиму (на самом четыре, из пяти последних – Eurosport.ru). Я в начале игры чувствовал, что Новак выиграет, так как он все же чуть-чуть свежее Тима. У Доминика предыдущие пару матчей были очень сложные, а Джокович до финала прошел довольно легко. Тем не менее, по ходу игры было тяжело кому-то отдать предпочтение, может быть, чуть-чуть Джокович был посильнее.

Способен ли Медведев достичь таких же высот, как Джокович? Даниил – очень талантливый теннисист. Он играет не так, как все. Единственное – если он научится играть ближе к сетке, тогда он будет еще опаснее. Но я уверен, что он рано или поздно выиграет турнир «Большого шлема». Может быть, это случится даже в этом году», – цитирует Тарпищева Sport24.

Медведев вылетел в четвертом круге Australian Open, уступив швейцарцу Стэну Вавринке.

Победа на AO-2020 стала для Джоковича восьмой на австралийском мэйджоре – серб упрочил собственный рекорд. У ближайшего преследователя – Роджера Федерера – шесть титулов в Австралии.

Джокович проваливался в бездну и чуть не проиграл финал. Помог гигантский тайм-аут

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